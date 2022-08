Pædagogfaget er under pres: Fra i dag kan du indstille din yndlingspædagog til en hyldestpris

Fra i dag kan du indstille din yndlingspædagog til Politikens Pædagogpris, som uddeles for tredje år i træk. Mød her tre studerende, som brænder for faget og for at gøre en forskel.