Her er bøn et fag: Fire højskoler holder fast i Gud

Netop i den tid, vi lever, mener Robert Bladt, at det kristne udgangspunkt kan være en hjælp til eleverne. De er et sted i livet, hvor de skal finde et grundlag for at være menneske, og han mener, det kan være gavnligt at vende sig mod Gud og kigge op i stedet for at kigge indad og mærke efter:

Religion er en privat sag, og jeg synes ikke, det hører hjemme på en højskole nu Torben Smidt Hansen, forstander på Vallekilde Højskole

»Det er en utrolig stor befrielse i en tid, hvor der er så meget fokus på at finde ud af at være sig selv ved at se indad. Det kan være en vældig tung byrde, særligt hvis man ikke finder så meget derinde«.

Henrik Nymann Eriksen mener, at noget af selvindsigten går tabt, når kristendommen tages ud af højskolen.

»Kristne højskoler er i tråd med den oprindelige højskoletanke. Man mister en dimension i det at lære sig selv at kende, hvis man tager det ud af betragtning«, siger han.

Sang forbinder tradition og nutid

Kristendommen er en central del af dannelsesprocessen på de kristne højskoler.

Hos Torben Smidt Hansen på Vallekilde Højskole vender de sig i andre retninger, når de skal gøre eleverne klar til voksenlivet. Det handler for dem mere om demokratisk dannelse end religiøs dannelse.