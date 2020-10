Indstillingerne til Pædagogprisen er talt op: Nu skal 780 indstillinger blive til syv vindere

Gennem den seneste måned er dygtige pædagoger, medhjælpere og assistenter blevet indstillet til Politikens Pædagogpris 2020. Da indstillingsperioden lukkede torsdag 23.59 lå antallet af indstillinger på 780.

Og det er mere, end Politikens uddannelsesredaktør, Jacob Fuglsang, havde regnet med.

»Hver indstilling er udtryk for respekt og påskønnelse, og for at en forælder eller en kollega har brugt tid og energi på at begrunde, hvor en pædagog eller et team, skal anerkendes. Jeg havde været meget tilfreds, hvis vi havde ramt 500 indstillinger. Så det er gået over al forventning«, siger han.

Politikens Pædagogpris uddeles i samarbejde med Velfærds- og Forskningsfonden for Pædagoger for første gang i går.

Tanken bag prisen er skabe respekt om og opmærksomhed på pædagogfaget og det pædagogiske personale.

Som Jacob Fuglsang skrev, da prisen blev præsenteret i begyndelsen af september:

»Det handler om respekt. Og det handler om Lone, Lars og Carsten«.

Det mål, synes han er nået.

»At så mange er indstillede fra hele landet viser, at vi ikke er de eneste, der efterspørger den respekt. Pædagogfaget skaber fundamentet i vores velfærdssamfund og er fuldstændig afgørende for, hvordan børn kommer godt ind i livet«, siger han.

To kategorier

De 780 indstillinger fordelt over to kategorier og en særpris.

Kategorierne er ’Dagtilbud’ for pædagoger, der arbejder med børn på 0-6 år. Og ’SFO’ for pædagoger, der arbejder med børn i skolealderen. Mens særprisen gives til en, der løfter på specialområdet.

Det er et fagligt panel bestående af en pædagog, en forælder og en række fagfolk, der nu skal læse indstillingerne igennem og først finde dem, der skal nomineres i hver kategori, og siden de syv vindere.

Hver kategori har en hovedpris på 75.000 kroner og to særpriser på hver 25.000 kroner.

Særprisen på specialområdet er på 50.000 kroner.

Prisfest og hyldest

Gennem de næste uger vil det faglige panel holde møder, hvor de sammen med Jacob Fuglsang gennemgår alle indstillingerne.

Herefter vil de nominerede i hver kategori blive offentliggjort, og til november bliver vinderne kåret.

De vil blive hyldet til en prisfest i Politikens Hus 17. november.