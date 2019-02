Politikens Undervisningspris: De faglige paneler

Noemi Katznelson

Noemi Katznelson

»I år tror jeg, mit blik vil være farvet af, at lærerne er i en enormt vanskelig situation, fordi sektoren er presset. Jeg ser efter dem, der mestrer kunsten af på den ene side at være en god lærer, der giver eleverne alt det, de fortjener, og på den anden side også formår at passe på sig selv og på sine kollegaer i sparetider«.





Katja Munch Thorsen, uddannelsesdirektør på KEA – Københavns Erhvervsakademi. Hun har tidligere været vicedirektør på Københavns Professionshøjskole, Professionshøjskolen UCC og Danmarks Evalueringsinstitut.

Katja Munch Thorsen

Katja Munch Thorsen

»Noget af det, jeg vægter rigtig meget, er dem, der bruger deres faglighed og professionelle lærerrolle og relation til dem til at engagere eleverne fagligt og få dem til at gøre sig umage«.

»Vi får rigtig mange indstillinger, hvor eleverne skriver, at de er glade for nogle lærere, men der, hvor det bliver rigtigt interessant for os som dommerpanel, er når eleverne også fortæller, hvad læren betyder for deres faglige udvikling og for deres udvikling fra elev til en der kan gå ud og tage et arbejde eller en videreuddannelse«.





Peter Koudahl, seniorforsker ved VIVE, Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. Han forsker i unge og uddannelse og har et specielt fokus på erhvervsuddannelserne.

Peter Koudahl

Peter Koudahl

»Jeg lægger vægt på, om de indstillede formår at ramme eleverne, der hvor de er. Det kan man ofte se på den gejst og det engagement, underviseren har, og om det smitter eleverne. Jeg er i udgangspunktet ikke optaget af, om det sker med den ene, anden eller tredje metode. Dog vil jeg sige, at de lærere, der formår at inddrage praktiske elementer i arbejdet med komplekse problemer tit har succes«.





Astrid Trier Mørk,vandt hovedprisen i gymnasiekategorien i 2018. Til daglig underviser i hun i dansk og filosofi på Solrød Gymnasium.

Foto: Janus Engel Astrid Trier Mørk

Astrid Trier Mørk Foto: Janus Engel

»Jeg lægger vægt på det ægte, nærværende og faglige i lærerrollen. Jeg kigger efter den autentiske lærer, der er suverænt til stede. Det vil sige en, som drager omsorg for dem, han eller hun er sammen, som er ærlig, og som også tør udstille, når han eller hun er sårbar eller på glatis«.