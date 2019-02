Spørgsmål og svar: Alt om Politikens Undervisningspris

Hvorfor uddeler Politiken en undervisningspris?

Politiken vil hylde de lærere, der udfordrer og griber eleverne, får dem engageret og viser dem nye perspektiver. Dem, der lærer dem at lære. Måske for resten af livet. Vi vil sætte fokus på de gode lærere og på den gode undervisning, fordi det til syvende og sidst er i mødet mellem lærer og elev, det hele foregår.

Indstil en dygtig lærer her

Vi vil give dem, der lever i skolernes daglige virkelighed, en stærkere stemme og håber, at de vil give eksempler på undervisning, der kan inspirere og vække til debat. Derfor beder vi om motiverede indstillinger, og derfor får alle mulighed for at læse de indstillinger, der kommer frem. Med en pris til lærere i både grundskolen og på gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne vil vi gøre vores for at styrke undervisningen der, hvor den foregår: på skolerne.

Hvilke lærere kan indstilles til prisen?

Lærere, der underviser i grundskolen, på gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser, kan indstilles. Der kan enten indstilles en enkeltperson eller et lærerteam. I begge tilfælde skal der kun laves én indstilling.



Hvilke uddannelsesinstitutioner dækker ’grundskole’, ’gymnasiale uddannelser’ og ’erhvervsuddannelse’ over?

Lærere, der underviser på skoler og ungdomsuddannelser, som er berettiget til tilskud fra Undervisningsministeriet samt hører under undervisningsloven, kan indstilles. Det betyder, at for eksempel lærere på folkeskoler, privatskoler, efterskoler, gymnasier og erhvervsuddannelser kan indstilles.

Hvem kan indstille kandidater til prisen?

Elever, skoleledere, forældre, rektorer, og kolleger - alle, der kender en dygtig lærer, kan indstille en kandidat.

Må jeg indstille flere kandidater til Politikens Undervisningspris?

Du må kun indstille én kandidat til prisen. Din kandidat kan dog være et lærerteam bestående af to eller flere lærere.

Hvor mange priser uddeles der?

Der uddeles én hovedpris à 75.000 kr. i hver af de tre kategorier: grundskolen, gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser. Derudover uddeles to særpriser pr. kategori à 25.000 kr.

Hvad er en særpris?

En særpris er en pris, som tildeles den eller de lærere, der har gjort sig så positivt bemærket, at de faglige paneler ønsker at honorere indsatsen.

Hvordan indstiller jeg min kandidat?

Du indstiller din kandidat på politiken.dk/indstil. Her kan du også se, hvem der ellers er indstillet til prisen.

Hvad skal en indstilling indeholde?

En indstilling skal indeholde en begrundelse for, hvorfor du har valgt at indstille din kandidat. Derudover skal du komme med eksempler på, hvad læreren eller lærerteamet har gjort i undervisningen, som berettiger dem til prisen.

Jeg vil gerne indstille en kandidat men være anonym – kan jeg det?

Det er muligt at indstille en kandidat og selv være anonym, hvis særlige grunde taler for det. Politiken vil i alle tilfælde have behov for at kende din identitet, selv om det aftales, at den ikke bliver vist på politiken.dk.

Hvornår kan jeg senest indstille min kandidat?

Du kan indstille din kandidat frem til og med 4. april 2019.

Hvem finder frem til prismodtagerne?

Et fagligt panel for henholdsvis grundskolen og ungdomsuddannelserne finder ud fra stillingerne frem til, hvem der skal modtage hovedprisen og særpriserne. Politikens uddannelsesredaktør, Jacob Fuglsang, er formand for de to paneler.

Hvem sidder i de faglige paneler?

Panelerne består af følgende fagfolk samt to elevrepræsentanter:

Panelet for grundskoler:

- Lars Qvortrup, professor på DPU, Aarhus Universitet og leder af Nationalt Center for Skoleforskning

- Lise Tingleff Nielsen, områdechef, EVA, Danmarks Evalueringsinstitut.

- Lars Kettel, uddannelsesleder, Metropol

- Helle Houkjær, vinder af hovedprisen i grundskolekategorien i 2018 og underviser i naturvidenskabelige fag på Krogårdskolen i Greve.