Hvis jeg var lærer for en dag..: Så ville jeg give nogle lidt svære opgaver, lege og bygge trætophuse Børnene fra Byens Skole i Valby svarer uden omsvøb, når de bliver spurgt om, hvad en god lærer er.

Hvad er en god lærer?

Det er det grundlæggende spørgsmål, som elever, forældre og andre de seneste uger har givet deres bud på, når de har sendt indstillinger af lærere til Politikens Undervisningspris.

I Byens Skole i Valby findes der lige så mange bud på, hvad det vil sige at være en god lærer, som der findes børn.

Indstil en dygtig lærer Politikens Undervisningspris uddeles for sjette år i træk til inspirerende og engagerede lærere og undervisere. Du kan indstille kandidater nu og frem til 4. april her. Prisen er inddelt i tre kategorier: Grundskolen, gymnasieskoler og erhvervsuddannelser. I hver kategori er der en hovedpris på 75.000 kroner. Derudover uddeles en række særpriser på 25.000 kroner. Politiken og Lundbeckfonden samarbejder om Undervisningsprisen.

»En god lærer er en, der er god til at undervise og løse problemer, hvis der er noget, der sker, som man gerne vil snakke om«, siger Saga fra 1. klasse.

Hvis hun var lærer for en dag, så den nogenlunde således ud:

»Så ville jeg sige, at man skulle have fri hele dagen og bygge trætophuse, og at man måtte have lidt længere frikvarter«.

Sammenhold er vigtigt

Aven fra 5. klasse er ikke i tvivl om, at lærerens rolle i forhold til at sikre et godt sammenhold i klassen er vigtig.

En god lærer skal kunne ryste klassen sammen Aven, 5. klasse, Byens Skole

»En god lærer skal kunne ryste klassen sammen. Hvis alle er venner i klassen, så har man bare lyst til at komme i skole«, siger hun.

Alfred fra 1. klasse har dette bud på, hvad han ville gøre, hvis han var lærer for en dag:

»Hvis jeg var lærer én dag, ville jeg finde nogle lidt svære opgaver, og så hvis de (eleverne, red.) var rigtig gode, ville jeg måske lege lidt til sidst«.