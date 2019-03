'Nico' Fischer vandt Undervisningsprisen for erhvervsskolerne i 2015: »Jeg får slet ikke penge for at ligge og hjælpe eleverne på kryds og tværs. Men jeg har jo en faglig stolthed«

For syvende år i træk uddeles Politikens Undervisningspris til lærere, der inspirerer og engagerer deres elever. Læs om de tidligere hovedprisvindere i erhvervsskolekategorien her, hvor de fortæller, hvilken forskel prisen har gjort i deres liv.

Foto: Louise Herrche Serup

2018: Anders Rishøj

EUC Nord-læreren i Hjørrings undervisning i it, afsætning og samfundsfag på er lige til et 12-tal. Det faglige panel lagde i sin motivation for at give hovedprisen til Anders Rishøj vægt på, at han er særligt bevidst om sine metoder i de forskellige fag.I it er undervisningen ofte meget praktisk anlagt, mens det i samfundsfag gælder den demokratiske dannelse og kunsten at argumentere.

Anders Rishøj arbejder fortsat på EUC i Hjørring. Prisen har ikke givet anledning til den store forandring i hverdagen, men flere har dog vist interesse for hans læringsmetoder. Det gælder ikke bare de nære kollegaer på EUC Nord i Hjørring, men også undervisningskollegaer fra andre institutioner.





Foto: Nanna Navntoft

2017: Pernille Kudsk Schmidt.

I 2017 gik prisen til underviseren i omsorg, sundhed og pleje på Social- og Sundhedsskolen i Horsens.

»Sosu-uddannelserne er et stort og vigtigt, men indimellem overset område. Også her er der brug for dygtige og engagerede lærere med ambitioner på elevernes vegne og solide bidrag til at sikre et højt niveau. Sådan en lærer er Pernille. Velforberedt, positiv og engageret er ord, der går igen i beskrivelserne af Pernille«, skrev dommerne i deres begrundelse.

Pernille Kudsk Schmidt arbejder fortsat på Social- og Sundhedsskolen. »Det har betydet meget for min motivation til arbejde at blive anerkendt for det, jeg gør. Jeg sætter en stor ære i at være en rollemodel. Der er en tendens til, at de unge vælger gymnasierne, og derfor tror jeg, det kan gøre en positiv forskel at omtale erhvervsskolerne med høj faglighed og stolthed«, siger hun.





Foto: Ivan Boll

2016: Lars Ulrich Mortensen

For en gruppe elever på Niels Brock på Frederiksberg var sagen klar. Lars Ulrich Mortensen skulle vinde prisen som årets bedste lærer for at vise dem tillid.

Det var dommerpanelet enige i. De begrundede prisen med, at han med begejstring og kreativitet leverer undervisning af høj kvalitet, der motiverer alle elever, samtidig med at han har blik for elever med særlige behov.





Foto: Lasse Kofod

2015: Nicolas ’Nico’ Fischer