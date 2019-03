Gymnasielæreren Henning Afzelius er en af de tidligere vindere af Undervisningsprisen: »Jeg har fløjet på den pris de sidste fire-fem år«

For syvende år i træk uddeles Politikens Undervisningspris til lærere, der inspirerer og engagerer deres elever.

Læs om de tidligere hovedprisvindere i gymnasiekategorien her, hvor de fortæller, hvilken forskel prisen har gjort i deres liv.

Foto: Louise Herrche Serup

2018: Astrid Trier Mørk

En gruppe elever på Solrød Gymnasium fik succes med at nominere deres lærer i dansk og filosofi.

Ifølge dommerne vandt Astrid Trier Mørk hovedprisen »for gennem sin lærergerning at vise essensen af, hvad læreren skal, nemlig at brænde for sit fag, og for at dele ud af det med rund hånd til eleverne«.

I dag arbejder Astrid Trier Mørk fortsat på Solrød Gymnasium. Undervisningsprisen har gjort en mærkbar forskel i hendes arbejdsliv, fordi den gjorde hende mere selvbevidst, fortæller hun:

»Det var ligesom at komme i pædagogikum vol. 2. Nu var det bare mig selv, der kiggede på mig. Jeg tabte - for en stund - den dejlige selvfortabelse, hvor man forsvinder ind i sin undervisning. Men samtidig var det også sundt og udviklende. Det vigtigste møde i et menneskes liv er mødet med sig selv. Jeg er en meget heldig lærer«.





Foto: Emma Sejersen

2017: Brian Egede-Pedersen

Læreren i engelsk og historie på Nykøbing katedralskole gjorde sig bemærket for at bruge blandt andet twitter og scener fra Harry Potter i sin undervisning.

Han fik hovedprisen for at mestre alle facetter af lærergerningen.

»Brian kan det hele og mere til«, skrev ekspertpanelet.

Brian Egede-Pedersen arbejder fortsat på Nykøbing Katedralskole. Men der er alligevel sket mange nye ting i hans arbejdsliv – eksempelvis har han lavet undervisningsmateriale for ministeriet og holdt oplæg om, hvordan lærere kan gøre deres undervisning endnu mere fængende. Og så var han i 2018 med i dommerpanelet for Undervisningsprisen.

»At side og læse flere hundrede indstillinger på et par dage gav et stort indblik i, hvad der fungerer. Det ville være et chok for undervisningsministeriet, hvis de så, at det, der især gik igen i elevers begrundelse, var lærerens smil på læben«, siger han.





Foto: Ivan Boll

2016: Sanne Zillo Rokamp

Dansk og oldtidskundskabslærerens aktive timer skaffede hende en indstilling fra eleverne på Rungsted Gymnasium og en hovedpris fra dommerne.

Panelet begrundede prisen med, at »hun behersker alle de gamle lærerdyder, samtidig med, at hun med sin kreative og varierende undervisning og inddragelse af it, formår ar vise vejen til en gymnasielærer anno 2050«.

Den prisvindende lærer arbejder fortsat på Rungsted Gymnasium. Og så holder hun stadig oftere foredrag om didaktik – læren om undervisningens mål og indhold.

»For mit vedkommende har det at vinde prisen været en udvikling hen imod at være underviser for undervisere – og ikke kun for elever«, siger hun.