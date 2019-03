Mette Teglers er af de tidligere vindere af Undervisningsprisen for grundskolelærere: »Det er lidt ligesom at vinde en Michelin-stjerne«

For syvende år i træk uddeles Politikens Undervisningspris til lærere, der inspirerer og engagerer deres elever. Læs om de tidligere hovedprisvindere i grundskolekategorien her, hvor de fortæller, hvilken forskel prisen har gjort i deres liv.

Foto: Louise Herrche Serup

2018: Helle Houkjær

Som lærer i matematik og fysik/kemi på Krogårdskolen i Greve hev Helle Houkjær hovedprisen i grundskolekategorien hjem.

I deres motivation for valget af Helle Houkjær skrev dommerpanelet blandt andet:

»Helle vil den naturfaglige almendannelse. Målet for Helle er ikke, at eleverne blot kan gengive, hvad der står i bøgerne. Hun vil have, at de kan forstå og forholde sig til naturen omkring dem. Og den forståelse skal de have gennem konkrete oplevelser«.

I dag arbejder Helle Houkjær fortsat på Krogårdskolen. Siden hun vandt, har hun desuden haft travlt med interviews, at holde oplæg og deltage i forskellige faglige paneler, bl.a. ved Undervisningsministeriet. På den måde har prisen givet hende et talerør, fortæller hun:

»En af mine kæpheste er, at det hedder naturfag for alle og ikke kun for eliten. Det er op i tiden at man skal dyrke talenterne, og det er okay. Men vi må ikke glemme den almene naturfaglige dannelse. Det er dét, mit hjerte banker for. Jeg er fan af læringsfællesskaber og ikke af karakterræs og præstationssamfund«.





Foto: Nanna Navntoft

2017: Mette Petersen

»Mette har det hele og lidt til«, skrev dommerne i 2017 om dansk- og idrætslæreren på Lillevang Skole i Lillerød.

»Hun går forrest og er ikke bange for at diskutere etik og moral og få eleverne til at tage stilling til, hvilket samfund de vil være med til at skabe«, uddybede panelet.

I dag arbejder Mette Petersen på Allerød privatskole, hvor hun har skiftet udskolingen ud med indskolingen. Prisen ’forfølger’ hende stadig, fortæller hun:

»Så sent som i går kom nogle elever fra den nye skole hen og spurgte om, det ikke var mig, der havde vundet den. Og jeg fortæller gerne om det. Jeg er mega stolt«.





Foto: Ivan Boll

2016: Carina Forsberg Nielsen

Den i 2016 kun 24-årige lærer på Ingrid Jespersens Gymnasieskole i København vandt for med rollespil at gøre historieundervisningen levende og relevant.

Ekspertpanelet begrundede prisen med, at »hun viser, at autoritet og dygtighed ikke behøver at have med mange års erfaring at gøre. Hun engagerer sine elever ved at involvere dem, ved at stille krav og ved at være ambitiøs sammen med dem. Hun har en høj faglighed og bruger den til en flot undervisning ved at insistere på relevans i både indhold og undervisningsformer«.





Foto: Martin Lehmann

2015: Vini Bahl Hansen