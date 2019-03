Udviste Mints lærer forsikrer sine elever om, at de kan blive i Danmark: »Men det kan jeg jo faktisk ikke love«

Marie Hvidtfeldt Bedsted finder sin iPhone frem.

»Vi skal sende en snapchat til Mint. Er I med på den?«, siger hun og kigger rundt på sine elever i modtagelsesklassen M2 på Hastrupskolen i Køge.

11-årige Fatma fra Syrien er den første til at optage sig selv:

»Vi savner dig, vi håber, du kommer igen«, siger hun, før hun sender telefonen videre til Fabiola fra Cameroun.

»Hi Miiiint. I miss you, and I love you so much«, lyder det fra den 13-årige pige, hvis hår er kunstnerisk opsat i adskillige fletninger.

For de af klassens elever, der har været i Danmark i længst tid, er fredags-videohilsenen et vigtigt ugentligt ritual. De har nemlig gået i klasse med 13-årige thailandske Atcharapan Yuangyai – bedre kendt som Mint.

Mint blev kendt i offentligheden, da hun i efteråret 2018 blev udvist til Thailand, hvor hun og hendes mor er født. Hendes ansøgning om opholdstilladelse blev afvist, fordi myndighederne vurderede, at hun havde været for længe i sit hjemland til at kunne integreres i Danmark.

Selvfølgelig har jeg sagt: »Nej. Det gør I ikke. I går her hos mig, og jeg tror også, Mint kommer tilbage«. Ellers ville det jo gå ud over deres trivsel, undervisning og liv Marie Hvidtfeldt Bedsted, lærer i modtagelsesklasse på Hastrupskolen i Køge

Det på trods af, at hun efter lidt over et år i Marie Hvidtfeldt Bedsteds modtagelsesklasse havde lært så meget dansk, at hun kort før sin udvisning startede i en normal 7. klasse.

Rystelser i klassen

Nu er reglerne for integrationsvurderinger lavet om. Men ikke med tilbagevirkende kraft. Derfor er Mint stadig i Thailand og ikke tilbage på Hastrupskolen med sine kammerater.

Udvisningen har givet rystelser i den lille modtagelsesklasse, hvor børnene er i alderen 10-14 år og går i op til to år.

Eleverne blev kede af det og begyndte at spørge, om de selv kunne blive udvist, fortæller lærerinden Marie Hvidtfeldt Bedsted.

»Selvfølgelig har jeg sagt: »Nej. Det gør I ikke. I går her hos mig, og jeg tror også, Mint kommer tilbage«. Ellers ville det jo gå ud over deres trivsel, undervisning og liv. Men det kan jeg jo faktisk ikke love dem med det nye paradigmeskift. Der er en retorik, der er fuldstændig ændret. Nu er det for eksempel hjemsendelsesydelse, ikke integrationsydelse, man modtager i penge«, siger hun.

Solskin, regnvejr, møgvejr

Når Politiken besøger Marie Hvidtfeldt Bedsted og hendes klasse, er det, fordi den 32-årige lærerinde blandt flere er indstillet til Politikens Undervisningspris.

En kollega mener, at hun fortjener hyldest for at tale Mints sag i medierne forud for udvisningen, og skriver også:

»Marie kæmper hver dag fagligt for sine elever i modtagelsesklassen«.

Denne fredag står det faglige program i vejrets tegn. Efter en introduktion fra Marie Hvidtfeldt Bedsted går eleverne i gang med et vendespil.

Fabiola holder et billede af en sky med et lyn op foran 11-årige Kalina fra Bulgarien.

»Jeg kan ikke huske det«, sukker Kalina, selv om Fabiola forsøger at hjælpe hende ved at at mime ordet ’torden’ med munden.

»Det er derfor, vi øver det«, siger Marie Hvidtfeldt Bedsted og hjælper lidt på vej.

Kort efter er de godt i gang med at gætte både ’solskin’, ’regnvejr’ og ’møgvejr’ ud fra tegninger.

Alt er nyt og fremmed

Væggene rundt omkring dem er tæt tilplastrede. Ud over en lille tegning af Mint omkranset af danske og thailandske flag hænger her blandt andet plakater med alle alfabetets bogstaver, en rund illustration af de fire årstider og et lille stopur, der kan sættes, når der skal løses opgaver.

Hjælpemidlerne skal gøre hverdagen mere forudsigelig for børnene. Den kaos-reducerende pædagogik er nødvendig, fordi klassens ni elever fra Syrien, Bulgarien, Eritrea og Cameroun »alle har noget i bagagen«, fortæller Marie Hvidtfeldt Bedsted.