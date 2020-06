Mød særprisvinderne af Politikens Undervisningspris: Rå natur, tysk popmusik og eksempler fra virkeligheden

I de her dage bliver vinderne af Politikens Undervisningspris, der hvert år uddeles i samarbejde med Lundbeckfonden, offentliggjort. Se her, om din lærer er iblandt.

Foto: Janus Engel

Tysk rap og hård grammatik

Rikke Taber underviser i tysk og dansk på Aalborg Katedralskole. Hun vinder en særpris for sin evne til at løfte fremmedsprogsundervisningen, så både det faglige niveau og elevernes glæde ved faget stiger.

En elev fortæller, at han ikke var stærk i tysk i folkeskolen, men at han allerede efter introforløbet med Rikke Taber var blevet bedre.

»Hun bruger anderledes metoder og gør tysk sjovt«, siger han.

Undervisningen rummer både meme-værksted, dans til tysk pop og fællessang. Ligesom ’walk and talk’-øvelser, hvor eleverne bevæger sig, mens de taler tysk, er en fast del af undervisningen.

»Jeg tror på, at man lærer bedst ved at bevæge sig og ved at have det sjovt«, siger hun.

Foto: Janus Engel

Dannelse og social bevidsthed

Tony Andersen underviser i dansk på Odense Katedralskole. Han vinder en særpris for sin evne til at danne eleverne. Han tror ikke på, at karakterer gør noget godt for eleverne, og bruger derfor meget tid på grundig feedback.

»Han skriver tit en hel side med kommentarer, så man virkelig lærer noget af at få opgaver tilbage«, siger en pige, der går i 3. g.

Hun fortæller, at Tony Andersen møder eleverne, hvor de er, og sørger for at løfte alle uanset niveau.

»Jeg er selv mønsterbryder, og det er vigtigt for mig, at eleverne ved, at de kommer med forskellige forudsætninger. De, der kommer fra ressourcestærke hjem, skal vide, at deres 12-tal kommer lettere, end det gør for dem fra udsatte hjem«, siger Tony Andersen

Foto: Janus Engel

Rå skaldyr og forskning i børnehøjde

Morten Alsing underviser i matematik og teknik på Molsskolen. Han vinder en særpris for sin evne til at lave varieret undervisning for de mindste elever.

»Vi har en eng, vi har en lille sø med ferskvand, vi har saltvand, vi har bakker, enge og så videre. Og alle børn, jeg kender, er enormt nysgerrige på det, de finder. Det bruger jeg i undervisningen«, siger Morten Alsing.

Han tilrettelægger undervisningen som små forskningsprojekter, hvor eleverne bliver præsenteret for et emne, som de så skal opstille hypoteser for. Dem af- eller bekræfter de gennem undersøgelser.

»En er ved at undersøge, om rejer bliver røde, fordi de bliver vrede over at blive kogt«, siger Morten Alsing.





Foto: Janus Engel

Eleverne er undervisningens centrum

Lars Malling underviser i matematik, historie og idræt på Egholmskolen i Vallensbæk. Han vinder en særpris for at inddrage eleverne og for at skabe et godt læringsmiljø for alle.

I indstillingerne står, at Lars Malling har fået samlet en klasse, der har været plaget af uro og mobberier. Og at han formår at have fokus på de enkelte elever – uanset om de tilhører den ressourcestærke eller svage del af spektret.

»Jeg bruger meget tid på snakke med dem om både personlige ting og om faglige ting. Det, der kendetegner mig, er min evne til at favne eleverne. Man er et stabilt punkt i deres hverdag«, siger han.

Lars Malling har været på skolen, siden han var 18 år, hvor han var lærervikar.