Susanne Christensens elever omtaler hende som »ekstra mor«, en kollega kalder hende »enestående«, og så får hun selv de mest skoletrætte drenge i 9. klasse til at interessere sig for litteratur.

Susanne Christensen vandt hovedprisen for grundskolerne for sin evne til at se den enkelte elev og for at rykke alle fagligt.

»Hun besøgte mig, da jeg var indlagt på børnepsykiatrisk afdeling og havde det rigtig skidt. Det havde jeg ikke regnet med, at en lærer ville gøre for mig, men det gjorde Susanne«, sagde Lasse Andersen fra 9. klasse, da Politiken besøgte skolen for at fortælle Susanne Christensen, at hun havde vundet prisen.

Det faglige panel, der står for at vurdere indstillingerne i grundskolekategorien, var overbeviste om Susanne Christensens evner som lærer.

»Som lærer er der tre ting, man skal mestre. Relationen til sit fag, relationen til eleverne og ikke mindst skal man kunne få relationen mellem elev og fag til at fungere. Og det er kan Susanne«, siger Lise Tingleff, der er områdechef for grundskolerne hos Danmarks Evalueringsinstitut og sidder i dommerpanelet for grundskolekategorien.