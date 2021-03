Over 200 har indstillet en lærer til Undervisningsprisen: Se om din lærer er én af dem

For niende år i træk hylder Politiken lærere, der kan noget helt særligt, med Politikens Undervisningspris.

Der har været åbent for indstillinger i to dage, og over 200 har allerede indstillet deres lærere. Indstillingerne er begrundet i alt fra at arrangere, at eleverne én ad gangen er kommet hen til skolen for at slå katten af tønden til fastelavn til en lærer, der giver eleverne selvtillid nok til at tale engelsk foran klassen. Du kan se her, om din lærer er blevet indstillet.

Fakta Undervisningsprisen 2021 Politiken sætter fokus på de gode lærere og på den gode undervisning og hylder de lærere, der udfordrer og griber eleverne, får dem engageret og viser dem nye perspektiver. Lærere, der underviser i grundskolen, på gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser, kan indstilles. Der kan enten indstilles en enkeltperson eller et lærerteam. I begge tilfælde skal der kun laves én indstilling. Du indstiller din kandidat på politiken.dk/indstil. Her kan du også se, hvilke lærere der ellers er indstillet til prisen. Der bliver i alt uddelt ni priser. Der uddeles én hovedpris på 75.000 kr. i hver af de tre kategorier. Derudover uddeles to særpriser per kategori a 25.000 kr. Priserne uddeles tirsdag 11. maj 2021 ved en fest i Pressen i Politikens Hus. Politikens Undervisningspris er støttet af Villum Fonden. Villum Fonden er en almennyttig fond stiftet i 1971, der støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning samt miljømæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland. Vis mere

Og hvis du sidder og har en helt særlig lærer eller et hold af lærere i tankerne, som ikke er iblandt de 200, kan du indstille dem her. Indstillingerne kan variere i længde, og der er ikke nogen fast opskrift på, hvad der karakteriserer den gode lærer. Det skal I vise os.

Blandt sidste års vindere er en danskunderviser, der blev omtalt af eleverne som en »ekstra mor«, der fik selv skoletrætte drenge i 9. klasse til at interessere sig for litteratur. En sosu-underviser, der fik ændret en busrute, så den passede bedre til elevernes mødetider. Og en tålmodig gymnasie-matematiklærer, der aldrig har travlt og bliver så længe, det tager at forstå regnestykket.

Vi lukker for indstillingerne 5. april ved midnat.