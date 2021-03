Lærere vil rette op på frafald og blakket ry for sosu-uddannelserne. Nu har de startet et tv-show for eleverne

»Go’ mooorgen, SOSU!«, siger Louise Knudsen, der er lærer på Social- og Sundhedsskolen i Herning og smiler til kameraet, der transmitteres ud i stuerne hos alle skolens elever.

Et klasselokale på skolen er blevet omdannet til et tv-studie, hvor de hver onsdag sender deres eget program Go’ Morgen SOSU med skiftende værter fra klasserne og i lærerstaben. I dag står eleverne 17-årige Nanna Hauge og 31-årige Morten Tolstrup i studiet med cue-cards i hænderne på hver deres side af lærer Louise Knudsen. De startede begge på grundforløbet i januar.

Efter at der er blevet budt velkommen til klassekammeraterne, der følger med på YouTube hjemmefra, kommer der indslag fra en plejehjemsleder og en leder i en børnehave, der kommer med gode råd til det praktikforløb, eleverne skal igennem. Kort efter kommer showets kendisgæst på skærmen. I dag er det Hernings borgmester gennem 20 år, Lars Krarup (V), der stiller op til et interview af SOSU-eleverne.

Nanna Hauge starter blødt ud med et spørgsmål om, hvorfor Lars Krarup gik ind i politik. Men så kommer snakken ind på de udfordringer, der er i kommunen i arbejdet med børn, ældre og sundhed.

»Der er en meget stor udfordring i den kompetenceglidning der er fra sygehuset og ud til den kommunale sundhedssektor. Man skal som social- og sundhedsassistent kunne meget mere i dag end for 20 år siden. Man skal simpelthen være fagligt dygtigere. Tallene her de passer ikke, men nu bare for at lave en illustration af det, så har man måske i gennemsnit været på sygehus i lad os sige 15 dage for 20 år siden, så er patienter i dag på sygehus i fem dage, og så kommer de hjem og skal have noget pleje og omsorg. Og det er så sådan nogen som jer, der skal håndtere det, og mere end man skulle for 20 år siden«, siger Lars Krarup.

»I forhold til de her udfordringer, du nævner, hvordan har du så prøvet at ændre på det som borgmester?«, spørger Morten Tolstrup.

Borgmesteren smiler, roser spørgsmålet og begynder at liste nogle af de tiltag, han har sat gang i i sin borgmesterperiode på 20 år.

Fakta Politikens Undervisningspris 2021 Politiken sætter fokus på de gode lærere og på den gode undervisning og hylder de lærere, der udfordrer og griber eleverne, får dem engageret og viser dem nye perspektiver. Lærere, der underviser i grundskolen, på gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser, kan indstilles. Der kan enten indstilles en enkeltperson eller et lærerteam. I begge tilfælde skal der kun laves én indstilling. Du indstiller din kandidat på politiken.dk/indstil. Her kan du også se, hvilke lærere der ellers er indstillet til prisen. Der bliver i alt uddelt ni priser. Der uddeles én hovedpris på 75.000 kr. i hver af de tre kategorier. Derudover uddeles to særpriser per kategori a 25.000 kr. Priserne uddeles tirsdag 11. maj 2021 ved en fest i Pressen i Politikens Hus. Politikens Undervisningspris er støttet af Villum Fonden. Villum Fonden er en almennyttig fond stiftet i 1971, der støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning samt miljømæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland. Vis mere

Det giver et boost

Hvad man ikke kan se på Morten Tolstrup, imens han udspørger borgmesteren er, at han ikke plejer at være meget for at fremlægge. Men det er en af de ting, han har lært de sidste par måneder, mens skolen har haft forløbet Go Morgen SOSU hver onsdag.

»Da jeg startede på skolen og så Go’ Morgen SOSU første gang, tænkte jeg, det skal jeg være med i. Jeg synes, det er utroligt sjovt, og det er ikke så skræmmende, som jeg troede. Det er også rigtig godt, hvis man er lidt nervøs for at fremlægge, som jeg er, så giver det et boost«, siger han.

Hele lærerteamet på grundforløbet har knoklet med forskellige roller i showet, og hvordan de engagerer eleverne i projektet. Et af ønskerne med projektet er at rette op på det store frafald på sosu-uddannelserne. Tal fra Kommunernes Landsforening viser, at 14 procent af eleverne på sosu-uddannelser er stoppet efter tre måneder på hovedforløbet. Det er dobbelt så mange som eleverne på de øvrige erhvervsuddannelser. Dertil kommer et blakket ry for uddannelsen, der endnu en gang var til stor samfundsdebat efter TV2’s dokumentar ’Plejehjemmene bag facaden’, der afdækkede horrible forhold på to plejehjem.

En af de lærere, der har været med til at starte Go’ Morgen SOSU er Ann Jeanett Suhnsen. Lærerteamet har spurgt eleverne, hvordan de opnår en bedre trivsel på skolen.

»Vi hørte fra eleverne, at de manglede noget socialt. De ville gerne vide noget mere om hinanden. Og når vi gennem årene har set, at der er et ret stort frafald på vores uddannelse, så vi vil gerne skabe fællesskab og holdånd. Trivselsdelen af undervisningen er rigtig vigtigt. Når man har det godt socialt, holder man fast, også selvom nogle ting kan være svært i undervisningen«, siger hun.

Nu er lærerteamet bestående af Ann Jeanett Suhnsen, Jacob Lykke Hansen, Dorte Kristensen, Lene Gasbjerg Holt og Louise Knudsen indstillet til Politikens Undervisningspris.

Du kan selv indstille en eller flere særligt dygtige lærere her.

Jeg synes, det er utroligt sjovt, og det er ikke så skræmmende, som jeg troede. Det er også rigtig godt, hvis man er lidt nervøs for at fremlægge, som jeg er, så giver det et boost Morten Tolstrup, elev på Social- og Sundhedsskolen i Herning

Et pust udefra

Udover social- og sundhedsassistenter og ledere på danske plejecentre og børneinstitutioner, har værterne haft en lang række – mere eller mindre fagrelevante – kendisser med i studiet, heriblandt læge Peter Qvortrup Geisling, ernæringsekspert Christian Bitz, skuespiller Stephanie León og en videohilsen fra statsminister Mette Frederiksen (S). Og så laver eleverne fagrelevante quizzer til hinanden i programmet, hvor hver klasse dyster mod hinanden i kampen om et gavekort til blandt andet Joe & The Juice.

»Det er noget, de gerne vil, og det samler dem. Det er et belejligt break. Og på samme tid synes de, det er spændende med kendisser og fagpersoner. Det kan virke mere autentisk, når det er en ægte fagperson, der måske skal ansætte dem senere. Det er et godt pust udefra«, siger Ann Jeanett Suhnsen.

Vi hørte fra eleverne, at de manglede noget socialt. De ville gerne vide noget mere om hinanden. Og når vi gennem årene har set, at der er et ret stort frafald på vores uddannelse, så vi vil gerne skabe fællesskab og holdånd. Ann Jeanett Suhnsen, lærer på Social- og sundhedsskolen i Herning

For Morten Tolstrup gør showet det nemmere at falde i snak med klassekammeraterne.

»De (lærerteamet, red.) er utroligt gode til at få noget socialt indover undervisningen, og sørge for, at man lærer hinanden at kende på en mere naturlig måde, end hvis man bare skal sidde og snakke med hinanden. Her bruger vi noget fagligt relevant som afsæt for samtalen. Det betyder meget for mig, for jeg kan godt være sådan én, der er lidt tilbageholdende i forhold til at snakke med nye mennesker«, siger han.

Morten Tolstrup har arbejdet som handikaphjælper i mange år, men besluttede sig for, at det nu var på tide at få en uddannelse i det fag, han brænder for. Han er glad for at være havnet på skolen i Herning.

»Det er en god skole, hvor de tænker anderledes. Der har været meget fokus på det negative om uddannelsen, men lærerne prøver at rette op på det, og der er en positiv vending på vej for sosu-fagets ry, tror jeg«, siger Morten Tolstrup.