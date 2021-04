Tidligere vinder har opført et fitnesscenter på sosu-skole: »Det har betydet meget for mig at sætte hele sosu-faget mere på landkortet«

At vinde Politikens Undervisningspris har ikke kun været en personlig sejr for Jennie Petra Nielsen, der underviser på Social- og Sundhedsskolen Fyn i Odense.

»Det har også givet mine elever stolthed over skolen. Jeg har brugt det til at signalere, at de kan nå stjernerne, hvis de vil. Der er mange, der har et billede af, at de måske ikke har været så gode i skolen. De har ikke haft så stor faglig selvtillid. Det har været godt for dem at have en anderledes rollemodel«.

Uddannelsen kæmper ellers med et dårligt omdømme, fortæller Jennie Petra Nielsen.

»Det er en positiv vinkel på sosu-faget, der tit bliver set negativt på. Det har betydet meget for mig at sætte hele sosu-faget mere på landkortet«.

Jennie Petra Nielsen havde været indstillet til prisen tre år i træk, før hun vandt hovedprisen for erhvervsskolerne sidste år. Blandt begrundelserne i indstillingerne var, at hun har fået ændret en busrute, så den passer bedre til elevernes mødetider. Og så har hun stået ved siden af en eksamensangst elev gennem en hel fremlæggelse og brugt idrætsmodulerne til at lære en praktiksøgende elev at cykle.

Noemi Katznelson, der er centerleder på Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet, sidder i det faglige panel, der vurderer, hvem der skal vinde priserne i de forskellige kategorier, og hendes begrundelse for, at Jennie Petra Nielsen skulle vinde prisen forrige år, var følgende:

»Jennie udmærker sig ved at have en fintfølende radar, der opfanger, hvad der fylder i elevernes verden. Hun bygger eleverne op og får dem til at føle sig betydningsfulde. Hun ser, hvordan de enkelte elever bedst lærer, og tilrettelægger undervisningen efter det. Jennie er derfor den type lærer, der er helt på elevernes side, og som evner at flytte eleverne. For eksempel når hun lærer en at cykle. Det behov ville mange lærere slet ikke få øje på«.

For Jennie Petra Nielsen er relationer bærende i undervisningen.

»Og det var et fagligt skulderklap at se, at det var relationerne, der skinnede igennem i indstillingerne og fagpanelets vurdering. Det vigtigste for mig er, at eleverne ved, at jeg står i deres ringhjørne. De skal ikke bokse med mig. Vi skal have fjernet så mange af de sten, der ligger på vejen for at få en uddannelse«.

Flere af Jennie Petra Nielsens elever kæmper med forskellige problemer i privatlivet.

»Man kan ikke gå ind og løfte opgaven for dem, men man kan hjælpe med at få stillet de rigtige spørgsmål. Jeg står der og venter, spørger og lytter. Det er vigtigt, at de ved, at jeg står her med råd og vejledning«.

Nyt fitnesscenter

Med titlen som vinder af Politikens Undervisningspris medfølger en præmiesum på 75.000 kroner. Jennie Petra Nielsen ville bruge præmiepengene på et socialt mødested for eleverne. Først tænkte hun, at det skulle være en fredagsbar, men det var skolens festudvalg allerede i gang med at etablere. Derfor har hun indtil videre brugt 25.000 af de 75.000 kroner på et fitnesscenter på skolen.

»Mange af vores elever er på SU, og nogle har ikke så mange penge i forvejen. De kan træne gratis, dyrke kroppen og samtidig få noget socialt sammen«.

Det nye fitnesscenter på skolen er dog endnu ikke brugt med pandemien som stopklods.

»Men vi glæder os«, siger Jennie.