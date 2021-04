Nu er der lukket for indstillinger til Politikens Undervisningspris: Se her, om din lærer er med i dysten

På kun en måned er der væltet 1.845 indstillinger ind af lærere, som kollegaer, elever, forældre mener, fortjener Politikens Undervisningspris.

Sidste år kom der 1.937 indstillinger til prisen på to måneder.

Og nu er der lukket for indstillingerne af landets dygtigste og mest engagerede lærere i grundskolerne, erhvervsuddannelserne og gymnasierne.

Fakta Politikens Undervisningspris 2021 Politiken sætter fokus på de gode lærere og på den gode undervisning og hylder de lærere, der udfordrer og griber eleverne, får dem engageret og viser dem nye perspektiver. Lærere, der underviser i grundskolen, på gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser, kan indstilles. Der kan enten indstilles en enkeltperson eller et lærerteam. I begge tilfælde skal der kun laves én indstilling. Du indstiller din kandidat på politiken.dk/indstil. Her kan du også se, hvilke lærere der ellers er indstillet til prisen. Der bliver i alt uddelt ni priser. Der uddeles én hovedpris på 75.000 kr. i hver af de tre kategorier. Derudover uddeles to særpriser per kategori a 25.000 kr. Priserne uddeles tirsdag 11. maj 2021 ved en fest i Pressen i Politikens Hus. Politikens Undervisningspris er støttet af Villum Fonden. Villum Fonden er en almennyttig fond stiftet i 1971, der støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning samt miljømæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland. Vis mere

Blandt de indstillede er lærere, der gavmildt deler ud af deres eget liv i undervisningen. Lærere der har sørget for at mødes med hver og én af eleverne under nedlukningen. Og lærere, der giver eleverne opgavesæt om integralregning, der er baseret på de geometriske figurer på frokosttallerknen og hver gang sørger for, at matematik er et fag, man glæder sig til.

Der er blevet indstillet 1.125 i gymnasiekategorien, 191 i erhvervsskolekategorien og 532 i grundskolekategorien.

Her kan du se danmarkskortet over de indstillede i alle tre kategorier.

Der findes ikke en opskrift på, hvad der udgør en god lærer. Derfor ligger der også en kompliceret opgave foran for fagpanelerne, der i de kommende uger skal finde frem til de nominerede og derefter vinderne af prisen.

Fagpanelerne består af fageksperter, tidligere vindere, en niendeklasseselev og en gymnasieelev. De skal finkæmme de 1.849 indstillinger.

Sætningen »alle lærere bør få en pris efter dette år« dukker op i flere indstillinger. Og det er næsten ikke til at finde en eneste indstilling, hvor lærernes omstillingsparathed og brændende engagement for at gøre nedlukningen bedst mulig for eleverne, ikke er nævnt.

Men det er altså ikke alle, der kan få hæderen af at vinde Politikens Undervisningspris. Tre af dem bliver vinderne af hovedpriserne i hver kategori, der præmieres med 75.000 kroner. Derudover vinder to i hver af de tre hovedkategorier særpriser på 25.000 kroner.

Vinderne offentliggøres d. 11. maj til en prisfest i Pressen.