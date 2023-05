Særpris: Jakob Nielsen

Elektrikersvend ved A/S Henning Lund, Horsens

Trods et højt tempo i elektrikerbranchen formår Jakob Nielsen at have blik for sine lærlinge, og det får han særprisen, Lærepladsprisen, for. Et vigtigt arbejde, fordi to tredjedele af en erhvervsudannelse foregår på lærepladsen. Det er en forudsætning for at lære, at man føler sig tryg, forklarer Anne Sophie Madsen, områdechef for ungdomsuddannelser hos EVA, Danmarks Evalueringsinstitut, og en del af Politikens Undervisningspris’ fagpanel. Derfor er det vigtigt, at man som svend også har fokus på det personligt, og det har Jakob Nielsen.

»Han er et godt eksempel på, hvor stor betydning det har, at man som svend eller mester ser sine lærlinge og deres behov, så de lykkes og lærer faget. Det er en stor gave for hans lærlinge og et eksempel til efterfølgelse«, siger Anne Sophie Madsen.

