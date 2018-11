Kan tang, oregano og kemikalier give en mindre klimaskadelig ko?

»Oregano skal få køer til at bøvse mindre metan«, lød overskriften på en nyhed, der røg hele verden rundt i juni 2016. Selv afrikanske journalister ringede til forskerne for at få en kommentar.

En gruppe forskere fra Aarhus Universitet havde sat sig for at reducere køers klimaskadelige bøvser med op til 25 procent ved at tilsætte oregano til foderet – en krydderurt, der ud over at være en velsmagende ingrediens i det italienske basiskøkken også har velkendte anti-bakterielle egenskaber.

Olierne fra planten kunne slå de bakterier ihjel i køers maver, der danner den kraftfulde drivhusgas metan. I det danske fødevareministerium var man så begejstret, at daværende fødevareminister Esben Lunde Larsen postede en video på Facebook om de nye ’pizzakøer’. På videoen havde han den ene arm stukket dybt ind igennem et hul i siden på en sortbroget malkeko. »Det er danske køer, der viser vejen frem til, hvordan man modvirker metan ved at være en oreganoko«, sagde ministeren.

»Projektet lød godt, og vi havde en god ide fra tidligere amerikanske studier om, at det ville virke«, siger seniorforsker Kai Grevsen, der er ekspert i bioaktive planter ved Aarhus Universitet Årslev på Fyn og var forskningsleder på projektet.

»Alt var fryd og gammen. Men så kom resultaterne. Der var stort ingen statistisk effekt af at fodre køer med oregano. Vi var faktisk temmelig lange i ansigtet«, siger han.

Kvæg kan ikke lide karry

’Pizzakøerne’ er et meget godt eksempel på op- og nedturene i jagten på at løse en af klimaets helt store udfordringer: kvæg. Der kommer til tider positive nyheder om et nyt mirakelmiddel, men ofte viser det sig ikke at holde eller ikke kunne så meget i virkeligheden som i laboratoriet. Forskere har forsøgt sig med alle mulige former for tilsætninger, blade og blomster fra særlige planter, hvidløg, kanel og sågar karry, der i britiske forskeres laboratorie-simulationer så ud til at have en rigtig god effekt. Lige indtil forskeren testede det på levende kvæg. Det viser sig, at kvæg ikke bryder sig om smagen af karry.

Mest spektakulær var australsk forskning i tangplanten Asparagopsis taxiformis, hvor forskerne fandt en reduktion i metanudledningen på 99 procent – så meget, at de ifølge medieomtalerne troede, deres måleinstrumenter var gået i stykker. Der viste sig dog at være et problem: Det var tangens indhold af giftigt bromoform, der gjorde den så effektiv. Bromoform er i sig selv en klimagas og potentielt kræftfremkaldende.

Forskningen i tang fortsætter dog mange steder, heriblandt ved København Universitet, hvor forskere fra Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab snart skal i gang med et forsøg med en anden lovende type tang – buletang – som man ofte finder skyllet ind på danske strande. Det kan måske give en reduktion på 20 pct. Lige så lovende er nogle tilsætningsstoffer, som universitetet skal teste på køer i begyndelsen af 2019 på vegne af et schweizisk firma.

»Kvægbruget ved jo godt, at der skal findes en løsning. For mig at se er det et erhverv, der er lidt truet. Koen er blevet kriminel i klimadebatten, og det er på en eller anden måde rimeligt, fordi den danner meget metan, men det er også vigtigt at arbejde for at få den afkriminaliseret igen. For den har så mange gode egenskaber i forhold til landbruget, naturpleje, i forhold til at lave protein ud af græs og andet, som vi andre ikke kan udnytte, og til at skabe sunde fødevarer«, siger professor Mette Olaf Nielsen fra København Universitet.

Udleder som fem biler

Det store dilemma med hensyn til køerne er, at deres udledning af metan ikke er nogen fejl: Det er et naturligt biprodukt af den måde, hvorpå køers og andre drøvtyggeres maver fungerer. En ko kan i modsætning til dig og mig få energi fra noget, der er uegnet til menneskeføde – nemlig græs, der i koens mave bliver fordøjet af mikroorganismer. Biproduktet er gasarter, som ryger ud af de konstant bøvsende dyr. Heriblandt metan, der er en ekstremt skadelig klimagas.

Den gør koen til et ret unikt klimaproblem: Den årlige udledning af en græssende malkeko er 6-10 ton klimagasser, hvad der svarer til udledningen fra 3-5 biler. Heraf kommer halvdelen af udledningen fra koens bøvser, og resten fra foder og andet. Verdens kvæg udleder mere end alle verdens grise, høns, kyllinger, ænder, får og geder til sammen.