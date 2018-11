Ildsjæle på Stevns: »Gamle nisser kan jo også gå op i klima«

Bjørn Kristensen og John Valeur står bøjet over en stor, sort kasse. Det ligner en dvd-afspiller, men mændene fortæller, at det er en gammel radioforstærker, som en familie traskede ind med for et par dage siden. De mente, det var noget med sikringerne, der var gået, og ville høre, om mændene ville se på den.



Serie Vores klima Det er ikke for sent at bremse den globale opvarmning og redde kloden. Men vi har kun 12 år til at halvere CO2-udledningen ifølge FN’s klimapanel.

Serien ’Vores klima’ tager temperaturen på vores forbrug og bidrager med nye ideer, guide til løsninger og viden om, hvordan vi kan ændre vores liv i en mere klimabevidst retning. Hvor meget kan vi selv gøre og i fællesskab? Følg med frem til jul.

Det vil de gerne.



Hænderne er skruet godt på i Den Grønne Borgergruppe af mænd over 60 år i Stevns Kommune. Bjørn Kristensen er tidligere tømrer, og John Valeur er pensioneret gymnasielærer i fysik og matematik. Sammen med de andre mænd i gruppen er de ved at starte et reparationsværksted, hvor borgerne på Stevns kan aflevere elektronik, mekanik og andre apparater, så der kommer »mindre skrot og mere genbrug«, som de skriver i den brochure, der ligger på et af bordene i værkstedet.



Fra loftet i værkstedet hænger fire hvide udsugningsrør, op ad væggen står en laserskærer, og på bordet er en tre-d-printer, der kan fremstille nye dele, hvis der for eksempel mangler en møtrik.



»Det er billigere at købe nyt end at få tingene repareret, og det er den tendens, vi vil prøve at se, om vi bare kan gøre en lille smule ved«, siger 81-årige Per Bækmark, der er pensioneret ingeniør og tovholder på projektet.

Mændene kan lidt af hvert

De første medlemmer stødte til i april i år, og nu er gruppen ved at tage form. En smed, teletekniker, bygningsarkitekt, fysik- og matematiklærer, tømrer, ingeniør, svagstrømsingeniør. Mændene i værkstedet kan lidt af hvert.

»Vi er så mange forskellige med hver vores erfaringer. Uanset hvad problemet er, så kalder vi bare på en af os herinde«, siger Svend Bjørn Keil på 80 år og kigger stolt rundt på de andre mænd i lokalet.

»Jeg synes, at vi har et fantastisk godt samarbejde«, siger han. Og de andre i værkstedet nikker. De er glade for det, de har fået stablet på benene de seneste måneder.



»Gamle nisser som os kan jo også gå op i klima«, tilføjer 75-årige John Valeur, der har bygget sit eget hus.



Computere og større elektroniske maskiner tager gruppen sig ikke af. Det er for kompliceret, fortæller Per Jan Wagner, der er gammel teleteknikker.

»Men vi kan godt lave nogle forskellige ting alligevel. Vi har haft bilradioer, lamper og sådan noget. Forleden lavede vi en kyllingelampe«, siger han og illustrerer med hænderne, hvor stor den var.



»Du ved, sådan en, der hænger over kyllingerne, så de kan holde varmen«.

Ud over reparationsværkstedet har gruppen også en informationscafé, hvor de vejleder i, hvordan man sparer energi derhjemme. Egentlig er gruppen delt op i to arbejdsgrupper: en, der står for værkstedet, og en anden, der vejleder i caféen. Men grupperingerne er flydende, og de hjælper hinanden på tværs.



Fakta 3 hurtige klimaråd fra pensionisterne på Stevns 1. Tag de kortere ture på elcykel, de lidt længere i elbil og de rigtig lange i tog.



2. Hvis pengene er der, og du er husejer, så invester i et 3 kW stort solcelleanlæg til 45.000 kroner. 3. Spar energi derhjemme, og sørg for en god, effektiv loftisolering og korrekt indstillede termostatventiler. Der er både en energimæssig og økonomisk gevinst at hente.

Tømrer Bjørn Kristensen smøger ærmerne på den grå pullover op. Han er af dem, der primært skal vejlede i caféen.



»Jeg har altid interesseret mig for, hvordan huse er sat sammen, og hvordan man holder varmen inde«, siger han og fortæller, at hans næste investering bliver en varmepumpe, der drives af strøm.



»Så er spørgsmålet selvfølgelig, hvor strømmen skal komme fra. Men der er kommet de her små, vandrette vindmøller, som kan sidde på taget, og der skal faktisk ikke så mange af dem til for at frembringe en rimelig mængde strøm«, siger han.