Hyklerisk: Politikens klimakampagne møder kritik

Reaktionerne er mange på Politikens nye klimakampagne, der skal køre frem til jul og fokusere på, hvad vi, som forbrugere selv kan gøre for at leve mere bæredygtigt.

Serie Vores klima Det er ikke for sent at bremse den globale opvarmning og redde kloden. Men vi har kun 12 år til at halvere CO 2 -udledningen ifølge FN’s klimapanel. Serien ’Vores klima’ tager temperaturen på vores forbrug og bidrager med nye ideer, guide til løsninger og viden om, hvordan vi kan ændre vores liv i en mere klimabevidst retning. Hvor meget kan vi selv gøre og i fællesskab? Følg med frem til jul.

I morges offentliggjorde Politiken blandt andet en video, hvor vi bringer tre eksempler på, hvordan du som forbruger kan skære ned på dit CO2-aftryk.

Det affødte en hel del reaktionerne både på Facebook og Twitter. Mange især på Twitter anfægter, hvad der kaldes, hykleriet i, at vi er et bladhus, der finansieres blandt andet af reklamer - også for Black Friday og flyrejser.

Masser af sort tryksværte for at komme ud med det budskab :-) — Peter Brodersen (@peterbrodersen) 23. november 2018

betyder det, i stoppe med forklædt reklame for flyindustrien? https://t.co/VbTu5Clr5M — David Kempel (@CemetroDK) 23. november 2018

Nu vil Politiken sende nye signaler. Klima og overforbrug skal i fokus. Opløftet går jeg ind på Politikens hjemmeside, hvor siden straks ryddes til gavn for en stor annonce for Black... https://t.co/ftHKnFr6du — Jakob Milthers (@jakobmilthers) 23. november 2018

Politikens chefredaktør, Christian Jensen, adresserede dobbeltmoralen i en klumme i dagens avis.

»På Politiken er vi bundet af de samme dilemmaer som alle andre, når vi er kritiske over for forbrugsfesten og samtidig deltager ved at bringe annoncer for Black Friday«, skrev han.

»Men vi tror på, at der findes en vej, hvor vækst og bæredygtighed og forbrug og fornuft kan eksistere sammen. Det er derfor med velberåd hu, at vi netop på Black Friday tager det næste store skridt i vores ambition om at være Danmarks klimaavis nr. 1«.

Debatten på de sociale medier går desuden på, hvad man kan og bør gøre som forbruger for at mindske klimabelastningen. Flere mener, man bør fokusere på overbefolkning som et problem - andre sætter spørgsmålstegn ved, om Danmark overhovedet kan gøre en forskel.

Flere tagger sine venner og priser kampagnen velkommen.