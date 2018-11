Ny FN-rapport: Trods klimakamp satte verdens CO2-udledning sidste år ny rekord

Klimaadvarslerne er de seneste år strømmet ind over os som en tropisk regnstorm, og de er blevet fulgt af politiske løfter om handling. Men hvis man ser på, hvad vi faktisk gør, forslår det som en paraply i et vandfald.

Det fremgår af nye tal fra FN’s miljøorganisation, Unep, der er klimaverdenens officielle bogholder. Hvert år udgiver Unep en rapport, der viser, hvor mange drivhusgasser vi udleder om året, og status dette år er deprimerende:

Selv om vi ved, at vi bør omtrent halvere udslippet af CO 2 og andre gasser inden for de næste 10-12 år – og forsøge at gå i nul i 2050 – satte udledningen ny rekord i 2017 , viser tallene.

I 2017 udledte vi så mange drivhusgasser, at det svarer til 53,5 gigaton CO 2 . Det var ny rekord og en stigning fra 51,9 gigaton året før. Og ekstra deprimerende, fordi tallet ellers havde ligget stabilt de tre foregående år, fremgår det af rapporten.

»Der er stadig en kolossal kløft mellem tale og handling og mellem de mål, regeringerne er blevet enige om verden over for at stabilisere vores klima, og de indsatser, der faktisk gøres for at nå målene«, siger klimaforskeren Gunnar Luderer, der er en af de omkring 20 forfattere til rapporten.

Om en uge skal verdens regeringer mødes til det årlige klimatopmøde, i år med Polen som vært. Her skal der ses på, hvordan det går med at opnå målene i Parisaftalen. Desuden skal landenes ledere kigge alvorligt på hinanden og se, om de kan blive enige om at sætte tempoet op.

Skurke blandt de store lande

Det er der rigelig grund til, fremgik det sidste måned af den nyeste store klimarapport. Her fastslog FN’s Klimapanel, IPCC, at vi stadig kan nå at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader over niveauet i 1800-tallet. Men det kræver en enorm indsats med at ændre vores energisystemer, vores transport, vores land- og skovbrug og meget andet.

Videnskabsfolkene i IPCC må kun aflevere fakta og sandsynlige scenarier, ikke konkrete anbefalinger eller gennemgange af enkelte lande. Men det må Unep, og det gør organisationen.

Unep konkluderer, at hvis alle lande lever op til deres løfter i den store Parisaftale i 2015, så kan vi skære 6 gigaton CO 2 i 2030. Uheldigvis er det ikke i nærheden af at være nok.

Hvis opvarmningen skal holdes til 1,5 grader – hvilket allerede er alvorligt nok for kloden – burde det tal være 32 gigaton.

Hvis vi kan leve med den mindre ambitiøse 2 graders opvarmning – hvilket vil have enorme konsekvenser for bl.a. ekstremt vejr og fattigdom i forhold til 1,5 grader – skal vi skære 15 gigaton.

Eller med andre ord: Vi bør femdoble vores anstrengelser for at skære i vores CO 2 , hvis vi skal nøjes med 1,5 graders opvarmning. Og det er ærlig talt ikke længere realistisk, siger Uneps danske direktør, John Christensen.

»Vi udelukker ikke, at man kan holde sig under 1,5 grader, men vi tror ikke på det, for vi kan ikke se hverken den vilje eller den handling, der skal til hos de helt store aktører«, siger han.

Dermed tænker han især på G20-landene. Unep kigger nemlig i modsætning til IPCC direkte på, hvad der sker i de enkelte store lande.

Unep konstaterer, at seks G20-lande – Argentina, Indien, Indonesien, Saudi-Arabien, Sydafrika og Tyrkiet – end ikke har lovet, hvornår deres CO 2 -udledning skal toppe. Mexico og verdens suverænt største CO 2 -udleder, Kina, regner med at toppe i 2030, og Sydkorea og Japan i 2020.

De rige vestlige lande som USA og EU, hvor udledningen allerede har toppet, kan dog heller ikke tillade sig at slappe af. De har helt andre muligheder for at skære i udledningerne, men det sker i sneglefart med mellem 1 og 1,5 procent om året. Det burde være meget hurtigere, mener Unep.

Joyce Musya, vicedirektør, Unep

»Hvis IPCC-rapporten var en global brandalarm, så er det her pyromanundersøgelsen«, siger vicedirektør Joyce Musya fra Unep.