Serie

Tre familiers klimaregnskab

Politiken besøger tre familier, som får vurderet deres CO 2 -belastning af en fagmand og får tips til, hvordan de kan reducere deres udledning. Efter tre uger vender vi tilbage for at se, om familierne har sparet og for at lære af deres erfaringer.

De tre familier er forskellige – én familie har gjort meget for at reducere sit forbrug, en anden har gjort noget, mens en tredje ikke er begyndt at handle på det endnu.

Familiernes CO 2 -fodspor skønnes på baggrund af beregninger fra Concito og Det Økologiske Råd. Læs mere om beregningsmetoderne på politiken.dk/6864043

Vis mere