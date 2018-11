Her er klimaduksen og klimasynderen: Kan du genkende din egen indsats i kampen for et bedre klima?

Klimaduksen

Hun er en ung studerende, som bor i en af landets største byer. Politisk ligger hun til venstre for Socialdemokratiet eller hos Alternativet – og hun er ikke nogen stor kødspiser.

Det er i grove træk det portræt, man kan tegne af en klimaduks ud fra svarene i en rundspørge udført af Megafon for Politiken.

Kvinderne er mere indstillede på at sænke deres personlige CO 2 -aftryk, end mænd er, og forholdsvis flere af dem har allerede gjort en indsats i det seneste år. Kvinderne slår mændene på langt de fleste parametre fra at smide mindre mad ud til at købe færre forbrugsvarer.

Serie Vores klima Det er ikke for sent at bremse den globale opvarmning og redde kloden. Men vi har kun 12 år til at halvere CO 2 -udledningen ifølge FN’s Klimapanel.

Serien ’Vores klima’ tager temperaturen på vores forbrug og bidrager med nye ideer, guide til løsninger og viden om, hvordan vi kan ændre vores liv i en mere klimabevidst retning. Hvor meget kan vi selv gøre og i fællesskab? Følg med frem til jul.

Et af de punkter, hvor duksen skiller sig mest ud, er på kødforbruget. Kun halvdelen af kvinderne angiver, at de spiser kød fem-syv dage om ugen. Det tilsvarende tal for mændene er 63 procent. Og 40 procent af kvinderne siger, at de vil skære ned på deres kødforbrug i det kommende år mod 34 procent af mændene.

Klimaduks Foto: Mette Dreyer/POLITIKEN

Her er de unge klart den aldersgruppe, som vil gå længst. 50 procent af de 18-29-årige vil skære ned på deres kødforbrug mod 36 procent af alle adspurgte. De unge er i det hele taget blevet mere klimabevidste i deres adfærd i den senere tid end den gennemsnitlige deltager i rundspørgen.

At dømme efter tallene kniber det især for de 30-39-årige – de travle børnefamilier? – at lægge deres forbrug om i mere klimavenlig retning. De halter på de fleste punkter et pænt stykke efter gennemsnittet, for eksempel når det gælder øget energibevidsthed og lavere forbrug af både tøj og andre forbrugsvarer.



Rundspørgen giver ikke nødvendigvis et billede af de faktiske forhold. Den fortæller om de adspurgtes egen opfattelse af, hvordan deres adfærd har været, og hvordan den vil udvikle sig i det kommende år. Der kan man komme til at sætte barren lidt højere, end det er realistisk.

Klimasynderen

Han er en mand i 40’erne, som bor på landet. På valgdagen er det et godt bud, at krydset sættes ved Liberal Alliance eller Dansk Folkeparti.

Han har afsluttet folkeskolen, og han har en ret lav indkomst. Han kører temmelig meget i bil. Kød er noget, han er rigtig glad for, idet han spiser det fem-syv dage om ugen. Det har han ikke tænkt sig at lave om på.

For mænd er mindre påvirkede af klimadebatten end kvinder. Og også mindre indstillede på at handle for at nedbringe deres personlige klimabelastning. Det er den tendens, der tegner sig ud fra svarene i en rundspørge udført af Megafon for Politiken.



Klimasynder Foto: Mette Dreyer/POLITIKEN

På nogle områder er billedet af klimasynderen mindre entydigt. Især når man ser på de forskellige indkomstgrupper. Det er i den laveste indkomstgruppe, at der er færrest, som inden for det seneste år er blevet mere indstillede på at begrænse deres CO 2 -udslip (44 procent mod 49 procent i gennemsnit for alle).

Men paradoksalt nok ligger denne gruppe klart over gennemsnittet på en række områder, når det gælder klimahandling inden for det seneste år: De spiser mindre kød, de genbruger mere, sparer mere på strømmen og køber mindre nyt tøj.

Rundspørgen omfatter også de adspurgtes politiske tilhørsforhold. Her er der et forholdsvis klart skel mellem de to blokke. Dog bliver socialdemokraterne i deres vilje til klimahandling overhalet af folk, der stemmer længere til venstre eller på Alternativet. På den borgerlige side skiller de konservative sig ud som dem, der generelt er mest påvirkede af klimadebatten og mest indstillede på at gøre noget ved deres personlige klimaaftryk.