Kæmpe dyk i prisen på grøn energi Nye vindmøller og solenergianlæg, som tilsammen kan forsyne 160.000 husstande med strøm, kan opføres med langt mindre støtte end hidtil.

Støtten bliver seks gange lavere end hidtil for tre landvindmølleparker og tre solcelleanlæg, som skal opføres i de næste to år, og som tilsammen vil producere lige så meget strøm nok til 160.000 husstande.

Det er resultatet af et udbud, hvor landvind og sol for første gang har skullet konkurrere om den offentlige støtte. Resultatet er netop blevet offentliggjort, og den gennemsnitlige støtte for de seks vindere bliver på 2,84 øre per kwh (kilowatt-time).

Det er hele seks gange lavere end den hidtidige støtte, oplyser Energi- og Klimaministeriet i en pressemeddelelse. Udbuddet »varsler en prisrevolution i den grønne omstilling«, vurderer ministeriet.

I alle hidtidige offentlige udbud af vedvarende energi har det på forhånd været fastlagt, om der skulle opføres vindmøller eller solcelleanlæg. Ideen om teknologineutrale udbud, altså fri konkurrence mellem sol og vind, var omstridt, da regeringen og Dansk Folkeparti besluttede, at der skulle gennemføres to udbud af denne type, et i år og et i 2019.

Men den nye energiaftale fra juni i år, som alle partier i Folketinget står bag, indebærer, at der skal gennemføres en række teknologineutrale udbud i perioden 2020-2024.

Seks anlæg i alt

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) er meget tilfreds med resultatet af udbuddet.

»Det understreger, hvor hurtigt teknologiudviklingen går, og hvor meget det gavner, når støtten konkurrenceudsættes«, siger han i pressemeddelelsen.

Der er tale om tre vindmølleparker på land: en ved Thisted, en nær Randers og en ved Jammerbugt. Sidstnævnte vil blive landets største, oplyser ministeriet. De to første skal opføres af energiselskaberne NRGoWind og SE Blue Renewables, mens anlægget ved Jammerbugt skal opføres af kommanditselskabet Thorup-Sletten.

Dertil kommer tre solcelleanlæg. Her står firmaet European Energy for de to største anlæg, det ene placeret på Mors, det andet ved Rødby Fjord.

Firmaet direktør, Knud Erik Andersen, håber, at politikerne på baggrund af udbuddet vil hæve »ambitionsniveauet betydeligt for vind og sol«.

Fordelen mellem vind og sol er 165 MW (megawatt) vind og 104 MW sol. Alle projekterne har godkendte lokalplaner. De skal være tilsluttet til elnettet inden to år.