Saudi-Arabien, USA og Rusland stritter imod: Slagsmål om to små ord udstiller balladen på globalt klimamøde

Fakta

5 store slagsmål på topmødet

Finansiering. Hvordan skaffer man penge til grøn omstilling i udviklingslandene, så de dels kan komme ud af fattigdom uden et eksploderende CO 2 -udslip, dels afhjælpe virkningen af klimakatastrofer? Det er et af de helt store stridspunkter. En række rige lande, herunder Danmark, har lovet en klimapulje på 650 milliarder kroner om året fra 2020, men pengene er ikke i nærheden af at blive fundet. Og skal udviklingslån tælles med som bistand?

Rige og fattige lande. Lige nu er aftalen, at alle lande skal bidrage lige meget med CO 2 -reduktion. En række ulande samt Kina og Saudi-Arabien vil have en opdeling, så ulande skal bidrage mindre. De fleste rige lande, herunder Danmark, er imod.

Menneskerettigheder. Skal man skrive bløde værdier ind i klimaerklæringerne? Det er tit relevant, for hvis man opfører en dæmning i Brasilien, gør man noget godt for klimaet, men ikke for oprindelige folk. Også ligestilling kan skrives ind i planerne. Danmark, der arbejder på at få en plads i FN’s Menneskerettighedsråd, taler for at skrive menneskerettigheder ind i aftalerne.

Skove. Hvordan skal man udregne klimaværdien af skove, der jo kan optage CO 2 ? Skal lande, der fælder skove straffes, i så fald hvor meget, og hvordan indregner man eksisterende skov?

Teknik. Et af de helt store spørgsmål. Hvordan opgøres udslip af drivhusgasser og i forhold til hvad? Paris-aftalen omtaler et ’regelsæt’ for klimaområdet, og dette regelsæt skal efter planen udmøntes i år, gerne med nye og mere ambitiøse målsætninger. Men det holder hårdt.









