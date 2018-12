Serie

Aktivisterne

De taler magthavere midt imod. De kan ryste hele samfund – diktaturer og demokratier. Men indimellem bliver de selv slået ned med magt – eller fremkalder rystelser, de ikke har drømt om.

Fælles for deres historie er, at de har vist os, hvor stor forskel et enkelt menneske kan gøre. På godt og på ondt.

I denne serie tegner Politikens korrespondenter et portræt af aktivister, der har gjort en forskel eller drømmer om at gøre det. Du vil næppe bryde dig lige godt om alle.