Lars Løkke vil ikke presses: Regeringen bremser superpopulært borgerforslag om klimalov

65.000 danskere har på rekordtid underskrevet et krav om en ny og skrappere klimalov. Venstrefløjen bakker op, mens regeringen nøjes med at rose de sympatiske ideer i forslaget og udskyde sagen til efter sommerferien.

Mange tak til de 65.000 danskere, der på rekordtid har krævet en ny og meget mere ambitiøs klimalov. Men regeringen foretrækker at give sig tid til at spørge resten af danskerne, om de er enige, og det må vente til efter et valg og efter Folketingets sommerferie. Mere haster det vel heller ikke.

Sådan kunne man kort sammenfatte tirsdagens debat i Folketinget vedrøende et af de mest populære borgerforslag nogensinde: at Danmark skal indføre en ny og markant skrappere klimalov end den, Folketinget vedtog i 2014.

Forslaget, der blev fremsat af 11 danske ngo’er 16. januar, nåede på under to uger den magiske grænse på 50.000 underskrivere, der betyder, at Folketinget skal behandle det.

Forslaget har en række krav til stramninger af klimaloven. Et af de vigtigste er, at der skal mere styr på, hvordan Danmark opfylder de store mål om udledning af drivhusgasser som især CO 2 .

Lige nu har Danmark som mål at blive CO 2 -neutral i 2050 og dermed leve op til målene i den store klimaaftale fra Paris i 2015. Men klimaeksperter og ngo’er har længe kritiseret politikerne for, at det er alt for vagt: Der skal delmål til, som kan fungere som pejlemærker undervejs. Og i borgerforslaget er kravene gjort til forpligtende femårsplaner.

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, var en af dem, der mente, at et vagt mål for 2050 var alt for slapt.

Det er jo en temmelig latterlig måde at gå til så stort et spørgsmål på Pernille Skipper, Enhedslisten

»For mig at se svarer det lidt til, at man beslutter sig for, at om 30 år vil man købe et hus, og det vil man gøre kontant, men man gør sig ikke en plan for at spare op eller tælle pengene undervejs. Det er jo en temmelig latterlig måde at gå til så stort et spørgsmål på«, sagde hun direkte henvendt til statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Statsministeren var helt uenig i, at regeringen ikke er ambitiøs. Og han roste borgerforslaget og de mange ideer – han ville bare ikke presses til at reagere, før der er lavet en større høringsrunde i hele befolkningen.

»Regeringen omfavner sådan set den her tanke og siger: Ja, det er klogt at lave en klimalov version 2.0. Og jeg tror bestemt, at der ligger rigtig mange ting i det her forslag, der med fordel kan bygges ind«, sagde han.

Han advarede mod at lade sig dupere af, at 65.000 havde skrevet under på forslaget, og at de 11 ngo’er bag repræsenterer 250.000 mennesker.

»Der er immervæk 5,5 millioner andre danskere derude. Dem vil vi også gerne i dialog med«, sagde han.

Hans partifælle, klima- og energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) uddybede, at regeringen for eksempel »ikke er afvisende over for ideen om« femårige delmål – noget, der fik enkelte i oppositionen til at kigge interesserede op. Men de sænkede blikket igen, da ministeren gentog, at regeringen foreløbig ikke ville binde sig til de enkelte punkter i borgerforslaget.

Debatten var ikke afsluttet, da vi offentlliggjorde denne artikel kort før kl 22.00, men der var på det tidspunkt ingen tegn på, at de to fløje i Folketinget nærmede sig hinanden.

To fløje, to tekster

Uenigheden fremstod også tydeligt, når man så på de forslag til en folketingsbeslutning, fløjene hver især havde forberedt inden debatten, og som Politiken fik mulighed for at se.

På den ene side bakkede oppositionen op om borgerforslagets krav om, at regeringens vagthund, Klimarådet, skal have sikret sin uafhængighed. At klimaeffekter regnes ind i alle nye lovforslag. Og ikke mindst ideen om femårsplaner.