Forskere er overraskede over, at det regner i den lange arktiske vinter Forskere bag ny rapport om klima er overraskede over, at det regner selv i den lange arktiske vinter.

Regn bliver mere og mere almindeligt i Grønland, hvilket får isen til at smelte stadigt hurtigere, hedder det i en ny forskerrapport.

Forskerne bag rapporten siger ifølge BBC, at de er 'overraskede' over, at det regner selv i den lange arktiske vinter.

Det massive isdække i Grønland bliver fulgt nøje, fordi det indeholder så store mængder af frossent vand, at det ville kunne få vandstanden i verdenshavene til at stige med syv meter, hvis det hele smeltede.

Forskerne kan på satellitfotos se de steder, hvor det smelter.

Disse fotos er blevet kombineret med data fra 20 automatiserede vejrstationer, som registrerer mængden af regn, og hvornår det falder.

De nye data, som er blevet offentliggjort i tidsskriftet The Cryosphere, viser, at der var to tidspunkter med vinterregn hvert år i den tidlige fase af undersøgelserne fra 1979.

I 2012 var der tale om 12 tidspunkter om vinteren med regn.

I over 300 tilfælde i perioden 1979-2012 har analyser vist, at regn udløste smeltning af is.

Dette skete mest om sommeren, når temperaturerne var over frysepunktet, Men i stigende grad skete i det i vintermånederne, hvor det ellers kunne ventes, at det konstante vintermørke ville holde temperaturerne under frysepunktet.

»Vi var overraskede over regnen om vinteren«, siger lederen af forskningsprojektet, Marilena Oltmanns, fra havforskningscenteret Geomar i Tyskland til BBC«.

En anden forsker, som har været med i projektet, Marco Tedesco fra Columbia Universitetet in New York, siger, at regnen har alvorlige følger.

»Selv om regnen falder om vinteren og hurtigt fryser til is igen, så ændrer regnen hele overfladens karakter. Den bliver blødere og mørkere, hvilket medfører, at isen smelter hurtigere«, siger han.

Desto mørkere isen er, desto mere varme absorbere den fra solen, hvilket forårsager hurtigere smeltning.

»Dette åbner døren til en verden, som det er ekstremt vigtigt at udforske«, fastslår Tedesco og tilføjer:

»De potentielle følger af forandringer, som sker om vinteren og i foråret, må analyseres for deres indvirkninger på sommeren«.

ritzau