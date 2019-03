Ny rapport om klimaets tilstand: Hedebølger og skovbrande dræbte mere end 1.600 mennesker i 2018

Millioner af mennesker har måttet forlade deres hjem på grund af naturkatastrofer. Havets vandstand er steget rekordhøjt. Syre nedbryder koraller, hummere og havets fødekæde, og menneskers levevilkår presses.

Det viser en ny rapport fra World Meteorological Organization (WMO), der er en organisation under FN.

State of the Climate er en årlig rapport, som fortæller om klimaets tilstand baseret på den udvikling og de hændelser, der har været det forgangne år.

Rapporten viser, at vejrfænomenerne bliver sværere for os at leve med, siger meteorolog Jesper Theilgaard.

»De stærkere vejrhændelser beskrives som stærkere og stærkere. Og det medfører blandt andet, at stadig flere mennesker bliver fordrevet fra deres hjem i kortere eller længere tid på grund af vejret«.

Ifølge rapporten er der 17,7 millioner mennesker, som er internt fordrevne, og 2 millioner af dem har måttet forlade deres hjem på grund af vejr- og klimakatastrofer.

Sidste år havde vi en rekord varm sommer i Danmark, og vi måtte sende flere redningshold til Sverige for at hjælpe med at slukke en voldsom skovbrand. Mere end 1600 mennesker mistede livet i forbindelse med hedebølger og skovbrande i Europa, USA og Japan.

Vejrforandringerne skaber samtidig problemer for landmændene, hvor det voldsomme vejr med både oversvømmelser og tørke kan betyde ødelagte afgrøder og i sidste ende medføre hungersnød.

WMO vurderer ud fra data fra FN, at antallet af underernærede mennesker steg til 821 millioner i 2017. Det kobles delvist sammen med det voldsomme vejrfænomen El Niño i 2015-2016, som hærger i Stillehavet med stormfuldt og nedbørsrigt vejr.

De skjulte forandringer

Det kommer nok ikke bag på de fleste, at der sker forandringer med klima og vejr. Det ved vi godt. Vi kan se og mærke det. Men der sker også forandringer under havets overflade.

I 2018 steg havet med 3,7 millimeter, hvilket var en rekordhøj stigning, og gennem de seneste fire år har der været usædvanligt høje temperaturer både på land og i havet.

Men det var ikke det eneste, der steg. For samtidig faldt ph-værdien på grund af havets optag af CO2, og det betyder øget syreholdighed i havet, oplyser forskerne bag rapporten.

»Det er nogle ting, vi sjældent går rundt og tænker over. Vi ser, hvad der er over havets overflade, vi ser, hvad der er på landjorden og registrerer det. Men hvad, der er nedenunder havet, det registrerer vi kun i form af, hvad fiskerne kan fange«, siger Jesper Theilgaard.

Hvad betyder det, at der er en lavere ph-værdi?

»De organismer, som lever med kalkskeletter for eksempel koraller, krebs og hummere, altså alle de dyr og organismer som har brug for kalk, lever og vokser dårligere. Vi ved alle sammen, hvordan syre og kalk har det med hinanden. Når kaffemaskinen kalker til, hælder vi syre i for at opløse kalken. Der er det samme, der sker her«.

Er der så ikke andre fisk, der får bedre forhold af den lave ph-værdi?

»Det er der ikke noget, der tyder på. Fisk flytter sig, når havet bliver varmere, de migrerer. Det gør det vanskeligere for fiskerne at finde dem. Vi ved også, at biodiversiteten i koralområderne er faldende, dels på grund af at korallerne har det skidt, og dels på grund af at havet er så varmt«.

Jesper Theilgaard opfordrer til at vi sætter fokus på de store linjer bag ved de enkelte vejrbegivenheder:

»Mennesket livsvilkår er under pres. Man kan meget nemt slå ned på specifikke vejrhændelser, om det så er den hede sommer sidste år eller orkanen Idai i Mozambique, men enkelthændelser er sjældent et bevis på de klimatiske forandringer. Men derimod er der tale om en langvarig og langsigtet proces, som er i gang med at ændre livsvilkårene rundt omkring på kloden«.