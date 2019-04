De skal forsikre os mod klimaforandringer – alligevel investerer forsikringsselskaber millioner i sort energi

Klimaforandringer kan koste forsikringsselskaberne og i sidste ende forbrugerne dyrt. Senest varslede verdens største genforsikringsselskab, Munich Re, at man ville hæve priserne som følge af de ødelæggende skovbrande i Californien i december. Brandene kostede selskabet 158 milliarder kroner.

Men på trods af udsigten til mere ekstremt vejr og større skader investerer de danske forsikringsselskaber fortsat i fossil energi – olie, gas og kul – som af eksperter er udpeget som den største årsag til klimaforandringer. Det viser en rundspørge foretaget af græsrodsbevægelsen Ansvarlig Fremtid.

Forsikringsselskabernes investeringer i fossil energi Tryg: 94 mio. kr.

Codan: 67,5 mio. kr.

LB: 59,3 mio. kr.

PFA: 16,7 mio. kr.

Alm. Brand: 11,2 mio. kr.

’danmark’: Ønsker ikke at oplyse

Topdanmark: Ønsker ikke at oplyse

Gjensidige: Ønsker ikke at oplyse

If: Ønsker ikke at oplyse

GF: Ønsker ikke at oplyse Selskaberne er blevet bedt om at oplyse deres investeringer i henhold til FFI200-listen. En liste over verdens største kul-, olie- og gasselskaber. Kilde: Ansvarlig Fremtid

Vis mere

»Det er institutioner, som skal forsikre os mod ulykker. Deres investeringer burde være i overensstemmelse med det«, siger Stine Thougaard, der er frivillig i Ansvarlig Fremtid og har været med til at udarbejde analysen.

I rundspørgen er de 10 største skadeforsikringsselskaber i Danmark blevet bedt om at offentliggøre deres investeringer. Halvdelen af selskaberne har ikke ønsket at oplyse deres investeringer. Den anden halvdel har alle investeringer i fossil energi.

Det er institutioner, som skal forsikre os mod ulykker. Deres investeringer burde være i overensstemmelse med det Stine Thougaard, Ansvarlig Fremtid

Forsikringsselskaberne halter efter pensionsbranchen

Stine Thougaard efterlyser den samme åbenhed i forsikringsbranchen, som der i dag er for pensionsselskaber. Der har gennem flere år været pres på pensionsselskaberne for at få dem til at vise større åbenhed om deres investeringer. I dag har størstedelen af pensionsselskaberne offentlige aktielister.

Forsikringsbranchen har samlede investeringer på et trecifret milliardbeløb. Sammenlignet med pensionsbranchens midler er det dog et relativt lille beløb, siger Michael Møller, der er professor i økonomi på CBS:

»Skadeforsikringsselskaber har ikke lige så mange penge liggende i kassen, fordi de skal dække de løbende skader«.

Til gengæld burde det være lettere for forsikringsselskaberne at flytte deres investeringer, mener Michael Møller:



»Investeringerne er en mindre del af forretningen. Forsikringsselskaberne kan handle »moralsk« uden at tage samme risiko som pensionsselskaberne«.

Stine Thougaard påpeger, at forsikringsbranchen er med til at legitimere investeringerne i fossil energi, når de bliver ved med at investere i fossile virksomheder.

»Det er i sig selv problematisk«, siger hun.

Et ’aktivt ejerskab’

Tryg Forsikring investerer i fossil energi. Helt præcist 94 millioner kroner, svarende til 0,21 procent af selskabets samlede investeringer.

Presseansvarlig Camilla Nielsen fra Tryg understreger, at selskabet ikke investerer direkte i fossile selskaber, men via fonde, hvor fossile selskaber indgår.

Til spørgsmålet om, hvorfor Tryg ikke trækker sine investeringer ud af fondene, henviser Camilla Nielsen til et såkaldt aktivt ejerskab. At man vil prøve at påvirke kapitalforvaltere i grønnere retning frem for at udelukke dem. For eksempel ved at møde op på generalforsamlinger i amerikanske olieslskaber eller kinesiske kulselskaber og bede dem om at flytte flere investeringer over i vindmøller.

»Og det arbejde fortsætter vi med«, skriver hun i en mail til Politiken. Tryg har ikke en ambition om at trække sig helt ud af de fossile investeringer.

Forsikringsselskaberne kan handle »moralsk« uden at tage samme risiko som pensionsselskaberne Michael Møller, professor i økonomi, CBS

Det samme gælder for Codan Forsikring, der heller ikke har en ambition om at droppe de fossile investeringer. Dels på grund af ønsket om at påvirke selskaberne i en grøn retning og dels for at sprede investeringerne. Samlet har Codan 67,5 millioner kroner investeret i fossil energi, svarende til 0,18 procent af sine investeringer.