Olieindustrien under pres: Førende olieselskaber investerer i grøn teknologi

Tre af verdens største selskaber inden for fossile brændsler har investeret i et nyt canadisk firma, som skal trække CO 2 ud af atmosfæren. Herefter kan det omdannes til brændstof eller lagres i jorden.

Jorden er så småt begyndt at brænde under olieselskaberne.

Mens den overhængende klimakrise øger efterspørgslen på grønne alternativer som elbiler og solenergi, ser det ud til, at det kan mærkes hos de store olievirksomheder. I et forsøg på at opretteholde deres forretninger og holde på kunderne signalerer flere af dem, at de også bevæger sig i en grønnere retning.

Nogle af verdens største selskaber inden for fossile brændsler, herunder amerikanske Chevron og Occidental Petroleum og australske BHP, er gået med på bølgen.

De har investeret i et nyt canadisk firma, Carbon Engineering, som har udviklet en teknologi, der kan trække CO 2 ud af atmosfæren og enten lagre eller genbruge det. Det skriver The New York Times.

»Klimaforandringer bliver ikke længere set på som et mindre problem. Det er en forretningsrisiko, som kræver et forretningssvar«, siger Fiona Wild, BHP’s vicepræsident for bæredygtighed og klimaforandringer, til The Times.

BHP har investeret knap 40 millioner kroner i den canadiske virksomhed.

Carbon Engineering er stadig kun på test-niveau, men støtterne bag projektet siger, at det kan komme til at spille en stor rolle i kampen mod klimaforandringerne.

Men det koster penge – mange penge

Teknologien går ud på, at enorme vifter suger store mængder luft ind i en beholder. Undervejs bliver kuldioxid, CO 2 , sorteret fra gennem et net, og efter tilsætning af andre kemikalier bliver CO 2 -blandingen til små, hvide kugler.

Når kuglerne bliver opvarmet til mere end 1600 grader, bliver de omdannet til gas. Gassen kan så enten sprøjtes ned i jorden, hvor det er harmløst, medmindre det bliver lækket tilbage ud i atmosfæren, eller det kan omdannes til et syntetisk brændstof, der kan erstatte for eksempel benzin.

Det syntetiske brændstof vil være noget dyrere end konventionel benzin. Og selve teknologien er også en dyr forretning.

Direktøren for Carbon Engineering, Steve Oldham, siger til The Times, at ét af disse vifte-anlæg kan fjerne en million tons CO 2 fra atmosfæren årligt.

Det er kun en lille fraktion af de 33 milliarder tons CO 2 , jordens befolkning udleder hvert år. Og for den canadiske virksomhed koster det omkring 650 kroner at trække bare ét ton ud af atmosfæren.

Oldham siger videre til The Times, at det vil kræve flere billioner dollars, hvis man skal trække så meget CO 2 ud af atmosfæren, at det kan stoppe klimaforandringerne.

Olieselskaberne Chevron og Occidental Petroleum vil ikke oplyse, hvor meget de har investeret i den grønne virksomhed. Ifølge The Times oplyser virksomheden, at den fik indsamlet omkring 450 millioner kroner i sin seneste investeringsrunde.

Kritikere af olieselskaberne siger, at investeringer af denne størrelse er så beskedne, at det nærmest ligner et pr-stunt.

Andre eksperter er uenige.

»Det kan være grønvask (forsøg på at forbedre en virksomheds miljøimage, red.), og hvad så?«, siger professor i energipolitik ved Oxford Universitet, Dieter Helm, til The Times.