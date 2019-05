En halv million lønmodtagere går sammen i grøn alliance

Danmarks fagforeninger skal bruge deres politiske ballast til at kræve handling på klimaområdet. Både når der skal sorteres affald på den enkelte arbejdsplads, og når den grønne dagsorden skal på borgmesterens bord eller til debat i Folketinget.

Sådan lyder det fra ti af landets faglige organisationer, der i alt repræsenterer mere end 500.000 medlemmer, og blandt andet tæller Ingeniørforeningen IDA, Djøf, FOA, Dansk Socialrådgiverforening, Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd.

»Med den organisering, vi har på arbejdspladserne, kan vi starte i det små. Hvad gør man på sin egen arbejdsplads? Helt ned til affaldssortering, men måske også de produkter, man bruger eller laver på arbejdspladsen«.

»Der skal lægges pres på beslutningstagere og helt lokalt på de enkelte arbejdspladser«, siger Thomas Damkjær, formand i IDA.

Hvis man er rigtig mange i befolkningen, forankret i fagbevægelsen, som er enige, kan man flytte meget. Grete Christensen, formand, Dansk Sygeplejeråd

Fakta ’Broen til fremtiden’ består af Bibliotekarforbundet Danmarks Naturfredningsforening Dansk Magisterforening Dansk Psykolog Forening Dansk Socialrådgiverforening DJØF FOA Forbundet af Arkitekter og Designere Forskernes Klimanetværk Greenpeace Danmark Ingeniørforeningen, IDA JA Lægeforeningen Mellemfolkeligt Samvirke NOAH Prosa Vis mere

Han forklarer, at ambitionen er, at endnu flere faglige organisationer skal være med. I første omgang er målet at sende »et signal om, at vi arbejder sammen«, forklarer han.

Alliancen er dannet i samarbejde med en række ngo’er og hedder ’Broen til Fremtiden’, inspireret af et lignende samarbejde i Norge. Her mødes parterne ifølge Thomas Damkjær årligt til en konference, hvor klimaløsninger på tværs af de forskellige fag og brancher udvikles og diskuteres. Samme koncept skal efter planen kopires til gruppen af danske organisationer.

Klimapolitik i fagforeningen

Fra Grete Christensen, formand fra Dansk Sygeplejeråd, lyder det, at hendes forenings rolle i alliancen endnu ikke er færdigdefineret. Et bud kan dog være, at sygeplejersker i højere grad inspireres til at tænke grønt på arbejdspladserne.

»Der har været nogle rigtige gode artikler om sygeplejersker, der har taget klimadagsordenen til sig ved at sortere affald på deres arbejdsplads og sørger for, at der bliver indkøbt mindre plastik. Her kan sygeplejerskerne spille en stor rolle. Også selv om Dansk Sygeplejeråd endnu ikke har en klimapolitik«, siger Grete Christensen.

Hun forklarer, at den grønne dagsorden vil blive taget op på de kommende kongresser. Her vil man blandt andet diskutere, hvordan en eventuel klimapolitik for fagforeningen skal se ud.

’Broen til fremtiden’ præsenteres med ’ikke mere snak, men handling’. Hvordan vil I kræve den handling?

»Hvis man er rigtig mange i befolkningen, forankret i fagbevægelsen, som er enige, kan man flytte meget. På den måde tænker jeg, at det er et opråb til, at nogle har fundet, at der ikke er sket nok hidtil og at det er nødvendigt, at flere tager initiativ til at gøre noget«.

Kan det være en dagsorden, man vil tage med ved overenskomstforhandlinger?

»Det har jeg overhovedet ikke gjort mig nogle tanker om«, siger Grete Christensen.

Hvem vil man lægge pres på?

»Nu er du igen meget præcis. Vi har ikke en klar politik på det. Vi observerer, at klimaet forandrer sig meget i de her år, og at det har stor betydning for folkesundheden. Derfor synes vi også, at det er naturligt, at vi er med til at se, hvordan man i fagbevægelsen kan være med til at bremse op for de store forandringer«, siger hun.