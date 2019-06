Ophedet nordpol skaber vildt vejr og ekstreme somre

Seks hedeslag

Sommeren vi aldrig glemmer

Grækenland i flammer

Den usædvanligt tørre sommer affødte hundredvis af skovbrande i Europa, blandt andet i Sverige og Grækenland. Værst gik det til i Attica i Grækenland, hvor mindst 74 personer omkom i brande ifølge BBC.

Rhinen tørrede ud

Europas tredjestørsteflod, Rhinen, tørrede ud, og flere fabrikker i Tyskland lukkede midlertidigt, da de ikke kunne fragte materialer og varer langs floden. Donau og Elben var også hårdt ramt, skrev New York Times.

Hedeslag i Barcelona

Flere byer i Spanien, Portugal og Italien målte temperaturer over 45 grader, hvilket lammede turismen og gav dusinvis hedeslag. Mindst ni personer døde i varmen i Spanien, skrev Público.

Høsten slog fejl

Landmænd over hele Europa var i krise. Litauen erklærede undtagelsestilstand, skrev Baltic Times, da en tredjedel af høsten var tabt. Danske landmænd tabte 4,1 mia. kr. ifølge forskere fra Københavns Universitet.

Metroen blev en sauna

I Londons metrosystem måltes temperaturer over 42 grader – 12 grader over den lovlige grænse for kvægtransport, bemærkede The Sun. Store butikskæder meldte om udsolgt af ventilatorer og vifter i millionbyen.

Svømmeforbud i Polen

Over 50 badestrande ved Østersøen blev midlertidigt forbudt at bade i, efter polske myndigheder målte farligt høje mænger bakterier i vander som følge af heden, skrev AP.

