Klimakommentar: Her er mit forslag til klimakompromis i rød blok: reduktionsmål på 60 procent for at investere mere i forskning

FOR ABONNENTER Efter en valgkamp, hvor næsten alle partier kappedes om at fremstå mest grønne, nærmer vi os sandhedens time. Danmark skal have et nyt mål for reduktion af vores udledning af drivhusgasser, og der er ikke enighed om, hvor stramt det skal være. Det er nu, det bliver spændende... Følg de første 100 dage efter valget for kun 299 kr. Bliv abonnent Er du under 30 år og udeboende? Se ungdomstilbud Allerede abonnent? Log ind