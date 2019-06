Fakta

Målsætning for grøn omstilling

Socialdemokratiet, Enhedslisten og SF er enige om, at Danmark skal have et nyt mål for den samlede udledning af drivhusgasser.

Meldingen fra partierne lyder, at Danmark i 2030 skal have reduceret udledningen med 70 procent i forhold til 1990.

I dag har Danmark et mål om at reducere udledningen med 40 procent i 2030.