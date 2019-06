Den tidligere klimakommissær tror, at alle EU-lande til syvende og sidst vil slutte sig til målet om, at EU skal være klimaneutralt i 2050. Hun genkender Polens rolle fra tidligere tilfælde.

Det ville have været klart bedre, hvis EU’s ledere på deres topmøde i Bruxelles torsdag var blevet enige om, at EU skal være klimaneutralt i 2050. Men mange af medlemslandene er i løbet af meget kort tid begyndt at støtte målet, og meget kan stadig ske inden et særligt FN-topmøde om klima 23. september i New York.