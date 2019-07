Danmark hjælper Kina med CO2-reduktion

Danmark har gjort Kina bedre til at slukke for kulkraften­, når der er masser­ af vindenergi.

Med Danmarks hjælp har Kina været i stand til at reducere udslippet af CO 2 med 22 mio. tons. Det svarer til 63 pct. af CO 2 -udledningen fra det danske energiforbrug i 2017. Det er Energistyrelsen, der for første gang har regnet på effekterne af et af projekterne under ’China National Renewable Energy Centre’, der blev sat i gang af S-R-SF-regeringen i 2012.

»Man kan ikke vide, hvad Kina havde gjort, hvis ikke vi havde hjulpet dem. Men det er bare et faktum, at her har vi hjulpet dem med noget, hvor vi kan måle en enorm effekt«, siger klima- og energiminister Dan Jørgensen (S).

I Kina har det været et udbredt problem med ubalancer i elsystemet. Det betyder kort fortalt, at landets kulkraftværker kører videre for fuld drøn, mens strøm fra vedvarende energikilder såsom vind går tabt. Med dansk hjælp har kineserne indrettet systemet på en ny måde, sådan at den vedvarende energi ikke længere i samme grad går tabt.

Den slags tiltag skal være med i den værktøjskasse, som det er planen, at Danmark skal være med til at præsentere på FN’s klimatopmøde i New York til september. Her skal alle verdens lande og private investorer kunne hente inspiration til løsninger, der kan fremskynde den grønne omstilling. I den forbindelse er projektet i Kina et udmærket værktøj, siger professor i miljøvidenskab Mikael Skou Andersen fra Aarhus Universitet, der forsker i økonomiske aspekter af den grønne omstilling.

»Det er vældig imponerende, hvad der her er opnået«, siger han.

Det bedste ville dog være, påpeger Skou Andersen, hvis Danmark kunne sikre sig, at Kina på baggrund af det grønne projekt destruerede nogle CO 2 -kvoter. Kina har nemlig lavet sit eget kvotesystem, der giver ret til at forurene. Og hvis de ikke bruges af kulkraftværkerne, kan de bruges andre steder.

Skal det tælle med i dansk mål?

I Danmark har den nye regering sat et mål om, at udslippet af drivhusgasser skal reduceres med 70 pct. i 2030. I princippet kan regeringen vælge at medregne effekten af initiativer uden for landets grænser. Der er sågar eksperter, der har fremhævet, at det kan være mere effektivt at bruge penge på grøn omstilling i store lande med langt mere udledning. Ifølge formanden for Klimarådet, Peter Møllgaard, der er økonomiprofessor på universitet i Maastricht, kan det give god mening at gøre en indsats i udlandet. Men et ambitiøst mål inden for landets grænser har sine fordele.

»Det sørger for, at vi får prøvet nogle ting af i Danmark, som vi siden hen kan eksportere. Vi kunne ikke have gjort det her i Kina, hvis vi ikke havde haft en vindmølleindustri og prøvet det af herhjemme. Der er nogle løsninger, som vi kun har, i kraft af at vi har været foregangsland«, siger han.

Dan Jørgensen vil fortsætte med at lave projekter i udlandet. Det er ikke udgangspunktet for den nye minister, at effekten skal tælle med i regnskabet om de 70 pct. i 2030. Det skal i bedste fald klares inden for Danmarks grænser.

»Hvis vi skal være foregangsland, nytter det ikke noget, at vi bare køber aflad«, siger han.

Du siger, at i udgangspunktet skal man reducere udslippet af drivhusgasser med 70 pct. i 2030 inden for landets grænser. Så åbner du også for, at man i princippet kan købe sig til det i udlandet?

»Vi kommer til at forske, udvikle og samarbejde på tværs af ressortområder, som man aldrig har set det før. Derfor bruger jeg ikke så meget tid på at tænke på, hvad der kan være af andre løsninger engang om 11 år, hvis vi har fejlet med det projekt. Det tror jeg ikke, at vi gør«.