En hurtig klimaomstilling kan medføre højere priser på fødevarer

FOR ABONNENTER

Det er svært at forestille sig, at vi kan gennemføre en hurtig omstilling til et klimaneutralt samfund uden at gøre det dyrere at udlede drivhusgas. Udfordringen er, at CO 2 -afgifter og afgifter på landbrugets udledning af metan og lattergas vil medføre højere priser på energi og fødevarer, så længe de produceres på klimabelastende vis. Der er derfor en forståelig bekymring for, at brugen af klimaafgifter får social slagside over for folk med små indkomster, der ofte må bruge en stor andel af indkomsten på disse varer.