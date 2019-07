Efter 100 år med stigninger: Nu sætter nordmændene færre røde bøffer på middagsbordet Salget af rødt kød falder i Norge. Forsker kobler det sammen med skyldfølelse blandt forbrugerne.

I over 100 år er kurven for forbruget af kød i Norge steget næsten uafbrudt, men nu er udviklingen for fersk kød ved at vende.

I de første seks måneder af 2019 er salget af fersk kød faldet med 668 ton sammenlignet med samme periode året før.

Det svarer til 4,1 procent, og det er udelukkende salget af rødt kød, som trækker ned. Det skriver det norske medie Dagsavisen.

Kødforbruget generelt er dog steget de seneste fem år.

Tallene er baseret på de største dagligvarekæders salg og kommer fra analysefirmaet Nielsen.

»Kødforbruget i Norge er gennem hele 1900-tallet øget. Især efter 80'erne og frem til nu. Det interessante er nu, at forbruget af rødt kød er stagneret, og det seneste år er det faldet«, siger Annechen Bahr Bugge fra forbrugerforskningsinstituttet Sifo til Dagsavisen.

Uændret antal viger uden om kød

På trods af det mindre salg af røde bøffer er antallet af forbrugere, som viger helt uden om kød, dog uændret, oplyser hun.

»Folk skifter noget af kødet ud med grøntsager eller har eksempelvis en kødfri mandag. Det betyder noget, selv om de fleste fortsat spiser kød«.

Ifølge Annechen Bahr Bugge afspejler tendensen sig ikke i, at flere bliver veganere eller vegetarer. Som tilfældet har været de seneste 10-15 år udgør de fortsat en andel svarende til tre procent af befolkningen i Norge.

Bugge præciserer, at det kun er salget af rødt kød, som er nedadgående. Hun tror, at det hænger sammen med forbrugernes bevidsthed.

»Jeg oplever, at forbrugerne i stigende grad er optaget af skyld, når det drejer sig om mad. Bøffen har fået meget af skylden for både sundheds-, miljø- og klimaproblemer, siger hun og tilføjer, at bekymring for dyrevelfærd måske også spiller ind«.

»Nogle ting er sværere at lægge i indkøbskurven, og bøf er en af dem«.

ritzau