Kan olieboringer i Barentshavet forbydes, fordi de varmer kloden op? Er regnskovsrydning et brud på menneskerettighederne? Verden over anlægges klimaretssager.

Det blev hyldet som en historisk afgørelse, da Colombias højesteret i april 2018 krævede, at landet sætter ind over for skovrydning i Amazonas. 25 børn og unge havde besejret staten, der fik 4 måneder til at lave en plan for at bremse træfældningen.