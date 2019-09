Global opvarmning øger risikoen for voldsomme orkaner som den, der lige nu rammer Caribien. Om det varmere vejr har udløst netop denne storm, er sværere at afgøre. Men i USA nager tvivlen.

FOR ABONNENTER

Det virker fuldstændig oplagt: Vi ved, at klimaforandringer vil udløse kraftigere storme, når naturens følsomme balance forrykkes. Vi ved, at varmere verdenshave gør det nemmere for tropiske orkaner at opsuge energi og styrke.