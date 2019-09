Regeringen mere end halverer støtten til vindmøller og solceller Støtten til at udvikle vind- og solenergi i Danmark halveres i 2019. Pengene går til andre grønne formål.

Regeringen har besluttet at mere end halvere støtten til at bygge vindmøller og solcelleparker i Danmark. I stedet skal pengene gå til andre grønne formål.

Det oplyser klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) i en pressemeddelelse.

Oprindeligt var der i år lagt op til en pulje på 597 millioner kroner, som virksomheder kunne søge til at opføre vindmøller og solceller, men det bliver skåret til 258 millioner kroner.

»Vi skal bruge pengene klogt og der, hvor der er størst behov. Udbygningen af solceller og landvindmøller kan i dag ske med meget lidt støtte og forhåbentlig snart helt uden støtte«, siger Dan Jørgensen.

»Derfor giver det god mening at flytte nogle af de penge, der var sat af til støtte, hen, hvor de virkelig kan gøre en forskel«, siger han i pressemeddelelsen.

Direktør: Bremser grøn omstilling

I stedet vil regeringen afsætte 339 millioner kroner, der skal indgå i en klimahandlingsplan.

Planen skal hjælpe med at nå målet om at skære Danmarks udledning af klimagasser med 70 procent frem mod 2030.

Regeringens beslutning møder kritik hos Wind Denmark, der repræsenterer den danske vindmøllesektor.

Direktør Jan Hylleberg kalder beslutningen en skidt start for den nye regering, som han mener, bremser den grønne omstilling.

»Det er meget overraskende efter den store klimadiskussion, vi har haft i Danmark det seneste års tid og især i valgkampen«.

»Samtidig er det helt uacceptabelt, at vi med så kort varsel får skåret omkring 60 procent af støtten. Det er en skidt start for en ny regering, der vil nå klimaneutralitet så hurtigt som muligt«, siger han.

Nogen kan klare sig uden støtte

Jan Hylleberg anerkender, at nogle vindprojekter efterhånden kan klare sig uden støtte, men siger, at støtten kunne have sikret en langt hurtigere udbygning af vindmøller i Danmark.

»Det her kommer til at betyde, at der vil være projekter, som nu ikke blive realiseret. Dermed kommer der mindre grøn energi«.

»Det er et uheldigt signal for de investorer, vi har brug for i den grønne omstilling i årene, der kommer«, siger Jan Hylleberg.

ritzau