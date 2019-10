Jeppe Kofod: Grøn omstilling skal betales af bistanden til de fattigste

Efter måneders uvished har regeringen gjort sin stilling op: Den forstærkede fokus på grøn omstilling og klimatilpasning i udviklingspolitikken skal betales af den traditionelle bistand, der typisk går til bekæmpelse af fattigdom og fremme uddannelse, sundhed og kvinders rettigheder.

Der er kommer ingen nye penge – bortset fra, at de 0,7 pct af nationalindkomsten, som den danske bistand udgør, bliver værd i takt med at dansk økonomi vokser, fastslår udenrigsminister Jeppe Kofod i et interview med Politiken.

Han understreger, at Danmark sagtens kan være sin bistand bekendt, selvom en større del skal gå til klima. »Danmark er et af kun fem lande i verden, der lever op til FN’s målsætning om at give 0,7 pct af BNI«, siger han.

Pengene, der skal gå til klimatilpasning og grøn omstilling, bliver ikke nødvendigvis taget fra eksisterende projekter for de fattige, tilføjer han. »Omprioriteringen sker løbende. Når et landeprogram er ved at være til ende, kigger man på, hvad vi vi nu skal gøre«, siger Jeppe Kofod.

Alle støttepartier protesterer

Men han har gjort regning uden støttepartier.

»I SF ønsker vi additionel klimabistand, som Danmark også har lovet internationalt, og som vi vil kæmpe for at få ind i klimaloven, som forhandles nu. Regeringens standpunkt er meget skuffende og vi vil kæmpe for at klimabistanden kommer oven i udviklingsbistanden«, siger SF’s finansordfører Lisbeth Bech Poulsen.

Samme melding kommer fra de radikale: »Det er selvfølgelig godt, at pengene ikke direkte bliver tager fra verdens fattigste her og nu. Men det er jo det, der sker på lang sigt: Vi tager penge fra verdens fattigste og lader dem betale for klimatilpasningen«, siger de radiales udviklingsordfører Anne Sophie Callesen.

»Vi er rigtig ærgerlige over, at den socialdemoraitske regering fortsætter den tidligere regerings linje, hvor man bruger udviklingsbistanden som en skattekiste, der finansierer alle mulige andre gode tiltag«, siger hun

Hvor alvorligt tager I det – er det et synspunkt, et krav, eller hvor er vi?

»Vi mener det alvorligt. Det er den første finanslovsaftale, vi skal forhandle med socialdemokraterne, og og vi skal ikke ned ad den vej. Vi kommer til at kæmpe for flere penge i finanslovsforhandlingerne, så klimabistanden bliver additionel«, siger hun.

Hvor vigtigt er det?

»Det er rigtig vigtigt for os, at man ikke udhuler udviklingsbistanden«.

Enhedslistens Christian Juul bruger endnu stærkere ord:

»Vi skal ikke stjæle pengene til de fattige landes skoler og vacciner for at betale for den rige verdens forfejlede politik, der har skabt klimaforandringerne. Det er meget vigtigt for Enhedslisten«.