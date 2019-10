Danmark går sammen med EU-lande om at skærpe CO2-mål markant

Det er på høje tid at hæve EU's kortsigtede reduktionsmål for CO2, hvis Europa skal være klimaneutralt i år 2050, mener regeringen.

Derfor forsøger en større gruppe EU-lande med Danmark nu at bremse udledningen af drivhusgasser yderligere.

Landene, der tæller blandt andet Frankrig, Sverige, Holland og Spanien, vil med baggrund i et holdningsdokument, der forfattes i disse dage, skærpe EU's 2030-mål for CO2-reduktion fra 40 procent til 55 procent.

Det fortæller klima- og energiminister, Dan Jørgensen (S), før et ministermøde fredag i Luxembourg, hvor EU-landene skal drøfte planen.

»Det er meget vigtigt for os, at EU hæver sit mål om CO2-reduktion i 2030. Mindst 55 procent vil være en markant forbedring, i forhold til det som man har nu. Vi vurderer, at det vil være det mest realistiske ambitiøse mål, der kan opnås nu«, siger ministeren.

Skal være mere ambitiøse

Danmark har i forvejen et mål om at reducere udledningen af CO2 med 70 procent målt i forhold til niveauet i 1990.

»Det er klart, at selvfølgelig er det ikke lige så ambitiøst som i Danmark, hvor vi siger 70 procent. Men det vil være meget, meget ambitiøst for et samlet EU«, siger ministeren.

Med den politik, der er fastlagt nu, har EU som samlet flok allerede kurs mod at reducere CO2-udslippet med over 40 procent om ti år.

»Det er et positivt udgangspunkt, og det vil jeg selvfølgelig bruge i forhandlingerne med de lande, som hænger lidt mere i bremsen. Hør her, vi skal da være mere ambitiøse, end det vi ved, at vi allerede vil nå«, siger Dan Jørgensen.

