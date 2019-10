Klimaaktivister overrasker Folketinget og politiet med giga-banner

Klimaaktivister overraskede sikkerhedssystemet på Christiansborg med et historisk stort banner. Det fik den radikale politiker Jens Rohdes opbakning. ’De er nødt til at råbe os op’.

Når »Romeo-patruljen« fra Politiets anti-terrorkorps kommer ræsende, kan noget seriøst grimt være fat. Torsdag eftermiddag kom kassevognen ræsende ind mod Christiansborg ... men kun for at blive budt velkommen af et 230 kvadratmeter stort banner under Folketingets tårn: »Lyt til klimaforskere – beskyt livet«. Underskrevet »Extinction Rebellion«.