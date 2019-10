»Det her er første skridt«: Miljøministeren vil have 500 kilometer vandløb under beskyttelse Miljøminister Lea Wermelin meddeler, at 500 kilometer vandløb igen bliver omfattet af konkrete miljømål.

500 kilometer vandløb skal igen under beskyttelse. Det meddeler miljøminister Lea Wermelin (S).

»Vi skal passe godt på naturen i vores vandløb«.

»Den tidligere regerings forhastede beslutning omkring ændring af vandområdeplanerne betød, at mange kilometer vandløb udgik af planerne«.

»Jeg vil gerne lytte til interesserenterne og kommunerne, og derfor retter jeg op på den beslutning nu«, siger ministeren i en pressemeddelelse.

Den tidligere VLAK-regering blev fra flere sider kritiseret for at tage for meget hensyn til landbruget, da man ophævede beskyttelsen af 1000 kilometer små vandløb.

Ynglested for mange fisk

Danmarks Naturfredningsforening mener eksempelvis, at små vandløb uden beskyttelse vil være i fare for at blive brugt til afvanding fra landbrugsarealer og i nogle tilfælde kan blive lagt i rør.

Det er ikke godt, fortæller foreningen, da vandløbene er ynglesteder for mange fisk.

Foreningens præsident, Maria Reumert Gjerding, tager derfor positivt imod miljøministerens melding om beskyttelsen af vandløb. Hun ønsker dog, at langt flere kilometer vandløb bliver beskyttet.

»Det er en rigtig god dag. Jeg vil understrege, at det her er første skridt, for vi har behov for, at langt flere vandløb får beskyttelse«, siger hun.

Fordelt i hele landet

Tidligere miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, der i dag er Venstres formand, udtalte i slutningen af sidste år, at man var landet på en fornuftig afvejning af de forskellige interesser.

»Og alle vandløb, uanset om de bliver taget ud eller ej, er fortsat omfattet af vandløbsloven. Man kan ikke bare grave og rørlægge, som man vil. Det vil stadig kræve kommunens tilladelse«, sagde han.

De 500 kilometer vandløb, der nu skal beskyttes, er bredt fordelt i hele landet. Det drejer sig dog særligt om vandløb i Vest- og Østjylland, blandt andet med vandløb omkring Ringkøbing-Skjern og Aarhus.

I alt 18.000 kilometer vandløb er i dag omfattet af vandplanerne. Disse udløber i 2021. Den næste periode løber frem til 2027.

