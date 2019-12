Stort politisk flertal indgår aftale om den længe ventede klimalov

Automatisk oplæsning Beta

Overblik Her er hovedpunkterne i klimaloven Klimaloven skal sikre, at Danmark når i mål med at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030 sammenlignet med niveauet i 1990. Det er den ramme, der skal ligge om de næste mange årtiers arbejde med at reducere Danmarks CO2-udledning. Planen er, at klimaloven skal vedtages i Folketinget inden jul, og at den skal følges op af klimahandlingsplaner i foråret. Her er hovedpunkterne i loven: * Loven fastslår, at Danmark skal levere 70 procent reduktion af drivshusgasser i 2030. Dermed lovfæstes klimaambitionen. * For at sikre, at målet bliver nået, skal der opstilles et delmål i 2025. Det har været et centralt krav fra flere partier i den sidste del af forhandlingerne. * Delmålet i 2025 skal Klimarådet foreslå i forbindelse med den klimahandlingsplan, som regeringen vil forhandle på plads med Folketingets partier i foråret 2020. * Med loven indføres der desuden en årlig opfølgning på, om regeringen er på rette vej med den førte politik, oplyser klimaminister Dan Jørgensen (S). * Loven indfører desuden et princip om, at man ikke må sætte en lavere målsætning end det, der allerede er opnået, oplyser Ida Auken (R). * Reduktionerne i drivhusgasserne skal ske på dansk grund, fastslår loven. Dermed afskærer partierne sig fra at bruge køb af CO2-kvoter som en vej til at nå målet, oplyser Mette Abildgaard (K) * Skulle der mangle nogle få procent i at nå 70 procents-målsætningen til sidst, så har partierne dog indført en sidste udvejsklausul. Her kan partierne mødes igen og finde andre løsninger - eksempelvis CO2-kvoter - hvis det er nødvendigt for at nå målet. Vis mere

Det sidste punktum i aftalen om Danmarks klimalov er sat efter flere ugers forhandlinger.

Der er fredag aften blevet indgået en bred politisk aftale om en klimalov, som skal sikre, at Danmark når i mål med at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030 sammenlignet med niveauet i 1990.

Klimaloven forpligter siddende og fremtidige regeringer til at arbejde mod dette mål. Det siger klimaminister Dan Jørgensen (S) efter forhandlingerne.

Aftalen er blevet indgået af alle partier i Folketinget bortset fra Liberal Alliance og Nye Borgerlige. Liberal Alliance forlod forhandlingerne tidligere fredag aften, fordi et princip om beskæftigelse ifølge partiet ikke er en del af klimaloven.

Strid om bindende delmål

Klimaloven bliver med bindende delmål. Spørgsmålet om delmål har været et stridspunkt undervejs i forhandlingerne.

»Der vil årligt være opfølgninger for at sikre, at vi er på rette vej. Der skal også sættes et delmål for 2025«.

»Vi er blevet enige om, at vi spørger Klimarådet, hvad de anbefaler. På baggrund af det skal et flertal i Folketinget beslutte, hvor et delmål skal ligge«, siger Dan Jørgensen.

Enhedslistens Pernille Skipper er oppe at køre over aftalen:

»I dag har vi skrevet Danmarkshistorie. Vi går nu allerforrest i kampen mod klimaforandringerne med en ambitiøs, bindende klimalov, som sikrer handling. Det er oprigtigt en skøn følelse«.

Begejtringen hos de radikales Morten Østergaard er ikke mindre:

»Grøn betyder nu – og det beviser vi med 70 procents målet, der gør Danmark til verdens grønne ledestjerne. Vi giver et ambitiøst svar til alle dem, der stemte i håbet om, at vi ville udskifte sort handlingslammelse med grønt mod. Det er dansk politik, når det er bedst, at vi i så bredt et flertal kan gøre håb til handling«, siger Morten Østergaard

Genvej bliver udelukket

Klimaloven skal efter planen følges op af klimahandlingsplaner i foråret.

Loven fastslår, at reduktionerne i drivhusgasserne skal ske på dansk grund. Dermed afskærer partierne sig fra at bruge køb af CO2-kvoter som en vej til at nå målet - en metode, som var blevet meget kritiseret op til lovens vedtagelse.

