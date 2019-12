Tidligere formand for Klimarådet er begejstret: Danmarks nye klimalov bliver verdens stærkeste

FOR ABONNENTER

Så fik vi endelig den med spænding imødesete aftale om en ny klimalov. Undervejs i forhandlingerne frygtede mange, at de ville ende med en udvandet lov, der ville gøre det let for fremtidige regeringer at finde undskyldninger for at opgive målet om 70 procents drivhusgasreduktion i 2030. Aftaleteksten gør denne frygt til skamme. På næsten alle punkter er den politiske aftale forbilledligt klar og konsekvent.