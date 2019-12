»Det er godt nok mærkeligt at lytte til«: Jesper Theilgaard undrer sig over klimaudtalelse fra Australiens regeringschef

Til opfordringen om at gøre mere for at bekæmpe klimaforandringerne kaldte Australiens premierminister, Scott Morrison, mandag morgen det for »uforsvarligt«. Tidligere indrømmede premierministeren dog, at der er behov for reel handling mod klimaforandringer.