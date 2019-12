Mette Frederiksen: »Man kan godt spise mindre, men man kan ikke lade være med at spise. Derfor kan vi ikke løse klimakrisen ved at tale om forbruget af fødevarer«

»Jeg er helhjertet med. Men jeg er optaget af, at vi kommer til at gøre det på den rigtige måde. For det vil være både forkert, ærgerligt og unødvendigt, at vi kaster en masse kræfter efter at løse klimakrisen for så at skabe andre problemer, som at uligheden stiger«.

»Så løser man jo ikke den politiske opgave. For den politiske opgave er aldrig at løse én opgave. Den er at sikre, at hele samfundet kommer styrket ud af den regeringsperiode, vi har ansvaret for«.

Der virker til at være skillevej i dansk politik i forhold til, at nogle partier mener, man skal gå afgiftsvejen og regulere adfærd, og så er der en række partier, der mener, det er forskning og erhvervslivet, der skal løse klimaudfordringen. Mange af de partier er i den blå side af Folketinget. Hvordan vil du placere dig selv i det?

»Vi lavede en aftale om at øge midlerne til grøn forskning med et enigt folketing. Vi lavede en klimalov med nogle meget krasse reduktionsmål med otte ud af Folketingets ti partier. Så jeg synes, at vi sammen er på vej ind i forhandlingerne om en klimahandlingsplan. Og jeg tror, at der kommer til at være meget mere konsensus om det her, end der har været tidligere«.

Kommer det til at koste noget for danskerne. Kan man mærke det som privatperson eller virksomhed?

»Jeg tror, vi kommer til at kunne mærke det alle sammen.

I form af mindre forbrug og færre flyrejser?

»Jeg tror, de fleste kan mærke, at der sammenholdt med for fem eller ti år siden er nogle ting, de tænker mere over. Det er godt. Vi kommer til at lave en klimahandlingsplan, som vil betyde nogle forandringer. Det er for tidligt endnu at sige præcist hvor, men selvfølgelig kommer klimakrisen til at kræve noget af os alle sammen«.

Morten Østergaard kritiserer dig for ikke at være ærlig. Han mener, at du bør sige mere klart, at det bliver en stor omvæltning af samfundet, som betyder, at vi skal leve på en anden måde. Hvad siger du til den kritik?

»Det er en stor omvæltning, og det vil kræve noget af os alle sammen. Jeg synes ikke, at jeg har sagt andet, end at det kommer til at kræve noget af os alle«.